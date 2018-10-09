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10:39 09 Ekim 2018
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    Meral Akşener

    Akşener'den Bahçeli'ye: Türkiye seninle yeteri kadar zaman kaybetti

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Dolar 6 lira oldu, enflasyon yüzde 25'e dayandı şimdi mi susuyorsun? Sayın Bahçeli Türkiye seninle yeteri kadar zaman kaybetti, ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim" dedi.

    İYİ Parti ile MHP arasındaki gerginlik TBMM'ye de yansırken, Meclis'te her iki partinin grup toplantılarına gelen partililer karşılaşmasın diye özel güvenlik önlemi alındı.

    ​Grup toplantısı izlemeye gelen partililerin, daha önceki gerginlikten etkilenip problem yaşatmaması için İYİ Parti ile MHP'nin grup salonlarına giriş kapılarının ayrı koridordan yapılması için özel önlem alındı.

    ​Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Akşener, toplantı salonuna "Türkiye seninel gurur duyuyor" sloganları ve alkışlarla girdi.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    Akşener: Korkmam, sinmem söz konusu olamaz
    Konuşmasında MHP'nin af teklifine tepki gösteren Akşener, "Anayasa'nın askıya alındığı yüksek yargının çay bahçesine döndüğü dönemde konuşmamız gereken hukuktur, af değil. Türk yargısı bir an önce iktidarın tasallutundan kurtulmalıdır. Sayın Erdoğan, adalet her şeyin yerine konmasıyla mümkündür. Sen de yerini bil, yetkini aşan işlere karışma" ifadesini kullandı.

    Ülkenin derin bir ekonomik kriz yaşadığını söyleyen Akşener, "Elektriğe, doğalgaza, zam yapıyorsun. Anadolu Ajansı'na haber yaptırmıyorsun üstelik. 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 250 TL. Bütün haber ajanslarına, bütün gazetelere, televizyonlara el koysan da olanı biteni milletten saklayamazsın" dedi.

    Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    ​- Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye, ne de Türk milliyetçiliği için gelecek vaat etmediğini açıkça ortaya koydu.

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
    Bahçeli'ye yanıt veren Akşener, İYİ Parti'nin adresini verdi: Demirden korksak trene binmezdik
    ​- Sayın Bahçeli, sen, Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok. İstanbul'dan aday çıkaracak cesaretin yok. Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok.

    — Dolar 1 TL iken veryansın ediyordun. Dolar 6 lira oldu, enflasyon yüzde 25'e dayandı şimdi mi susuyorsun? Sayın Bahçeli Türkiye seninle yeteri kadar zaman kaybetti, ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. Sanma ki böyleyecek söz bitti. Sanma ki bu cesur yürekler seni affetti ama memleketin daha büyük sorunları var, sen geç köşene otur biz memleket meselelerinden bahsedelim.

    'TEK ADAM REJİMİ 100 GÜN SÜRMEDEN TÜRKİYE'Yİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR'

    Meral Akşener
    © AA /
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    ​- İdam Meclis'ten gelirse onaylarım diyen Erdoğan'a sesleniyorum, adım atmıyorsun ama laf atıyorsun. Milleti kandırmaktan vazgeç. İktidarın küçük ortağı bir af teklifi açıkladı. İktidar 'devlete karşı suçlar affedilebilir' diyor. İktidarın bu işe bakışını henüz anlayamadık. FETÖ'nün kodamanlarını mı salacaklar, açılım sürecindekileri mi salacaklar belirsiz. Uyuşturucu kaçaklarınıi hırsızları, ihale fesatlarını, şantajcıları affedelim diyorlar.

    — Türklüğe hakaret edenleri salmaya çalışıyorlar. Tekeden süt sağmaya çalışıyorlar. Bu sistem Türkiye'yi uçuracak diyorlardı, tek adam rejimi 100 gün sürmeden Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Bunun şerefine mi 50 bin torbacıyı salmak istiyorsunuz? 160 bin kişinin tamamını FETÖ'cü hakimler mi hapsetmiş. Elbette mağdur olanlar vardır. Sen devletsin bunun ayrımını yapabilecek hafızan var. Gözü kapalı her şeye hayır diyenler af konusunda yetmez ama evetçi kesiliyor. Bu konuda mazlumun, mağdurun yanında duran yalnızca İYİ Parti'dir.

    'KOZMİK ODA DAVASINDA SAVCILIĞI ERDOĞAN ÜSTLENMİŞTİ, MCKINSEY'DE BAHÇELİ'

    — Anayasa'nın askıya alındığı, yüksek yargının çay bahçesine döndüğü dönemde konuşmamız gereken hukuktur, af değil. Türk yargısı bir an önce iktidarın tasallutundan kurtulmalıdır. Sayın Erdoğan, adalet her şeyin yerine konmasıyla mümkündür. Sen de yerini bil, yetkini aşan işlere karışma. İçinde adalet olmayan saraylardan ne hükümler çıktığını gördük. Bugün gördük ki, ders almamışlar. En üst temyiz makamı olmak istiyor. Yıllardır her alanda felaketler üretiyor. Sebebi olduğu felaketlerden mağduriyet üretiyor.

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
    Akşener'den McKinsey tepkisi: İkinci kozmik oda vakası
    - Kozmik oda davasında savcılığı sayın Erdoğan üstlenmişti, ikinci Kozmik oda McKinsey tartışmalarında da sayın Bahçeli savcılığı üstlendi. Ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor.

    — Ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Sayın Erdoğan diliyle inkar ediyor ama yaptıklarıyla kabul ediyor. Bir cümlede kriz yok derken bir cümlede "İş adamlarımız bu krizi fırsata çevirebilir" diyor. Açlık, yokluk, fakirlik onu ilgilendirmiyor. O seçim peşinde. Ülkeyi yöneten sensin, zamların sebebi de sensin, bu sorumluluktan kaçamazsın.

    'ÖTV ORANINI YÜZDE 20'YE İNDİRİN'

    — Elektriğe, doğalgaza, zam yapıyorsun. Anadolu Ajansı'na haber yaptırmıyorsun üstelik. 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 250 TL. Bütün haber ajanslarına, bütün gazetelere, televizyonlara el koysan da olanı biteni milletten saklayamazsın.

    — En ucuz otomobilin üzerinde bile yüzde 70'in üzerinde vergi var. Yerli otomobillerde ÖTV oranını yıl sonuna kadar yüzde 20'ye indirin. Kur artışını vergşi indirimi ile amorti edin. Otomotive nefes aldırın.

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    Etiketler:
    idam, af, ekonomi, McKinsey, İYİ Parti, AK Parti, Berat Albayrak, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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