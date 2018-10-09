Bahçeli, Akşener'in evinin önüne gidenleri savundu: Davete icabet edildi

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" diye konuştu.
McKinsey eleştirilerine de yanıt veren Bahçeli, McKinsey ile Düyun-u Umumiye'nin karşılaştırılmasını 'su katılmamış ümmiliktir' sözüyle değerlendirdi.
Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan konsololuğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin de açıklığa kavuşturulmasını isteyen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
— Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Elbette vatan müdafasında şehit verdiğimiz her evladımız yüreklerimizi kavuruyor. Hepimiz şehitlerimiz yasını tutuyoruz. Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir.
#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/bBud4swsP1— AA Canlı (@AACanli) October 9, 2018
'BİZDE VELİ DE DELİ DE ÇOKTUR, ŞEREFSİZLERİN KAFALARI ÇUVALA SOKULUP NEDEN GETİRİLMESİN?'
— Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz.
— Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal'dan oluşan 5'li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır? Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Bizde veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin? Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.
— Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.
'ABD, TÜRKİYE'Yİ TEK KULLANIMLIK POŞET ÇAY GİBİ KULLANDIĞI ÜLKELERLE KARIŞTIRMASIN'
— ABD, Türkiye'yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Trump'ın Kral Selman'a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.
'KAŞIKÇI'NIN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ'
— Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir.
— Ekonomide sorun yok demedik, yapısal açmazlardan bahsettik. Yanlış ekonomi politiklarını yeri ve zamanı geldiğinde ifade ettik. Muhataplarımızla bunları paylaştık. Ancak bu ülkke hepimiz, bu millet bizi, bu devlet biziz. Felaket tellallığı yapan gafillere soruyorum, başımıza çığ düşerse kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz.
'BE HEY ZIR CAHİLLER, MCKINSEY DANIŞMANLIK VEREN BİR ŞİRKET'
— Hükümet McKinsey ile yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir.
'BU PİS BİR DAVET, TEHLİKEL İBİR MEYDAN OKUMAYDI'
— Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık.
— Ne olursa olsun tahriklere kapılmayacağız. İşin tuhaf yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde füguranların yerini almasıydı. Olan bitenin kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, hangi gaye ile orada toplanmışlardır…
'AYAĞIMIZA BASAN OLURSA AKLINI BAŞINDAN ALIRIZ'
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