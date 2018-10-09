Bahçeli, Akşener'in evinin önüne gidenleri savundu: Davete icabet edildi

İYİ Parti lideri Akşener'in evinin önüne gidenleri ülküdaş olarak nitelendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Türk'ün töresidir, davet varsa icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" diye konuştu.

© AA / Metin Aktas Bahçeli'den Akşener'e: Büyük lafı dinle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta grup toplantısında dile getirdiği 'saray yancısı' ifadesine yanıt veren Bahçeli, Akşener için 'siyasi patolojik vaka' ifadesini kullandı.

McKinsey eleştirilerine de yanıt veren Bahçeli, McKinsey ile Düyun-u Umumiye'nin karşılaştırılmasını 'su katılmamış ümmiliktir' sözüyle değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan konsololuğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin de açıklığa kavuşturulmasını isteyen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

— Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Elbette vatan müdafasında şehit verdiğimiz her evladımız yüreklerimizi kavuruyor. Hepimiz şehitlerimiz yasını tutuyoruz. Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/bBud4swsP1 — AA Canlı (@AACanli) October 9, 2018

'BİZDE VELİ DE DELİ DE ÇOKTUR, ŞEREFSİZLERİN KAFALARI ÇUVALA SOKULUP NEDEN GETİRİLMESİN?'



— Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz.

- Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar.

— Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal'dan oluşan 5'li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır? Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Bizde veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin? Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

— Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

'ABD, TÜRKİYE'Yİ TEK KULLANIMLIK POŞET ÇAY GİBİ KULLANDIĞI ÜLKELERLE KARIŞTIRMASIN'

- ABD, YPG'li teröristlere neden tepkisizdir? Madem Münbiç'te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti'ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir. ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trum gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman'da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir.

— ABD, Türkiye'yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Trump'ın Kral Selman'a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.

'KAŞIKÇI'NIN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ'

— Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir.

© AFP 2018 / Ozan Köse Ertuğrul Özkök: Gazeteci Kaşıkçı yüzde 99.5 ihtimalle öldürüldü, kesin bilgi

- Konu sadece Papaz değildir. Kıvılcıma bakarken, yangını ihmal etmeyelim. Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyu açmayı hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emrini verdiler. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını kur ile almaya teşebbüş ettiler. 12 Ağustos gecesi kudurmuş gibi saldırdılar. Para oyunlarını seferber ettiler. Paslı kur silahını çektiler, amaç ekonomi surlarını infliak ettirmekti. Tehlike geçmiş değildir.

— Ekonomide sorun yok demedik, yapısal açmazlardan bahsettik. Yanlış ekonomi politiklarını yeri ve zamanı geldiğinde ifade ettik. Muhataplarımızla bunları paylaştık. Ancak bu ülkke hepimiz, bu millet bizi, bu devlet biziz. Felaket tellallığı yapan gafillere soruyorum, başımıza çığ düşerse kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz.

'BE HEY ZIR CAHİLLER, MCKINSEY DANIŞMANLIK VEREN BİR ŞİRKET'

- McKinsey müdafasının bize düşmeyeceğini, yeni bir IMF olmadığını söyledik. Be hey zır cahiller! Mckinsey birçok ülkede danışmanlık veren bir şirkettir. İrade olduktan sonra ister uygular, isterseniz teşekkür eder geri gönderirsiniz. McKinsey'e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir. Duyunu umumiye derseniz, hastalıklı olduğunuzu, tarih sahnesinden çekildiğinizi, Türklükle bağınızın kalmadığını söylersiniz. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, olamaz. İP'sizi sapsızı, HDP'si, CHP'si dertlerini Cibali Karakolu'na anlatsınlar.

— Hükümet McKinsey ile yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir.

'BU PİS BİR DAVET, TEHLİKEL İBİR MEYDAN OKUMAYDI'



© AA / Metin Aktas Akşener'den Bahçeli'ye: Türk siyasetine kara bir leke çaldı

- İYİ Parti Genel Başkanı'nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır. Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye'nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur. Sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı.

— Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık.

— Ne olursa olsun tahriklere kapılmayacağız. İşin tuhaf yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde füguranların yerini almasıydı. Olan bitenin kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, hangi gaye ile orada toplanmışlardır…

'AYAĞIMIZA BASAN OLURSA AKLINI BAŞINDAN ALIRIZ'

- Siyasi erime yaşıyorlar. MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye'nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti'nin şeref sembolüdür. Ayağımıza basan olursa, aklını başından alırız. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz. MHP ile aranıza öyle bir buz diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez.