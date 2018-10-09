Çukurca'da üs bölgesine füzeli saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesi'ne düzenlenen güdümlü füze saldırı sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 1 sivil ile 3 asker yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.