Türkiye Yazarlar Birliği: Yerli ve milli olmayan hiçbir kültürel, tarihi, siyasi ve dini yapının bir anlamı yoktur

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Yerli ve milli olmayan hiçbir kültürel, tarihi, siyasi ve dini yapının bir anlamı yoktur. Bu ülke için bunların tehdit olduğunu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu yıl 40. yılını kutladıklarını belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin, ülkenin kültür, sanat ve fikir hayatına katkı sunduğunu dile getiren Arıcan, yerli ve milli değerlerin önemine değinerek şöyle devam etti: "Yerli ve milli olmayan hiçbir kültürel, tarihi, siyasi ve dini yapının bir anlamı yoktur. Bu ülke için bunların tehdit olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Eğitimde, sanatta, siyasette, inancımızda, dini değerlerimizde yerlilik ve millilik değerlerimizi sempozyumla taçlandırdık. Bundan sonraki süreçlerde eğitimde, sanatta, siyasette millilik temalarıyla bunu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bunu teorik düzeyde yapmak değil, sahaya sunmak istiyoruz. Sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın yerlilik ve milliliğin felsefesini, mantığını ve fikriyatını dikkate alarak adım atmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz budur."

Arıcan, "Mesela yerlilik ve millilik konusunda yazıları olan akademisyenlerimiz, hocalarımız kadar bir o kadar da edebiyatta, hikayede, romanda bizatihi bir duruşu olan insanları davet ediyoruz. Gençliğe emanet etmediğimiz, gençliğin sahiplenmediği her faaliyet yok olacaktır, unutulacaktır. Bizim umudumuz gençlerimizdir" diye konuştu.