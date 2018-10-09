Dışişleri Bakanlığı: Kaşıkçı soruşturması çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacak

Türkiye, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapacak.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Suudi makamlarının konsolosluk binasında 'inceleme yapılabileceğini bildirmesi' üzerine söz konusu incelemenin yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

TANRIKULU'NDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Kaşıkçı’yla ilgili konsolosluk binasını önünde basın açıklaması yaptı. Tanrıkulu hükümeti açıklama yapmaya çağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı’yla ilgili konsolosluk binasını önünde basın açıklaması yaptı. Tanrıkulu hükümeti açıklama yapmaya çağırdı pic.twitter.com/RIFTkxzoa2 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) October 9, 2018

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