Yıldırım: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumaya yönelik

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Suriye topraklarında ve Suriye sınırındaki bölgelerde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumaya yönelik olduğunu söyledi. Yıldırım, S-400'ler konusunda Türkiye'nin ulusal çıkarlarına göre hareket ettiklerini de vurguladı.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki Rus heyetinin Antalya ziyareti kapsamında Rus basınına demeç veren Yıldırım, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki terörle mücadele faaliyetlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Yıldırım, "Öncelikli hedeflerimiz, komşu Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak ve bu ülkede 7 yılı aşkın süredir akan kanın durdurulması, Türkiye ve bölgeye yönelik güvenlik ve istikrar tehditlerinin ortadan kaldırılması amacıyla Suriye'den doğan teröre karşı koymak" dedi.

'FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI İLE KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK'

"Sınırımızdaki bölgede bulunan terör unsurlarına yönelik çabalarımız, Türkiye'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına hizmet ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla sınırlarımızda terörün yayılmasını engelleme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk" diye devam eden Yıldırım, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizdi.

'İDLİB ANLAŞMASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Rusya ve Türkiye arasında yapılan İdlib anlaşmasına da değinen Yıldırım, Ankara'nın üstlendiği yükümlülükleri yerine getirdiğini kaydetti.

Rusya'nın İdlib'e saldırıların önüne geçmek için gereken önlemleri aldığını, Türkiye'nin de radikal militanları, ılımlı muhaliflerden ve sivillerden ayırma ve militanları silahsızlandırılmış bölgeden çıkarma yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Yıldırım, "İdlib anlaşmasının tüm hükümlerinin zamanında hayata geçirilmesini istiyoruz ve bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedildi" diye konuştu.

'SURİYE'DE İŞGAL İÇİN BULUNMUYORUZ'

© AP Photo / Nusra Front on Twitter Suriye Dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye dönsün

Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Türkiye'nin diğer ülkelerin topraklarında gözü yok. Tarihte hiçbir zaman sömürgeci devlet olmadık. Suriye'de işgal için değil, terörle mücadele ve Suriyeli kardeşlerimize yardım amacıyla bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Ülkemiz, kendi sınırlarında ve sınırlı dışında terör yuvası kurulmasına hiçbir zaman müsaade etmez. Bu doğrultuda Türkiye, gerekli gördüğü tüm eylemleri zaman mefhumu gözetmeksizin hayata geçiriyor" diye ekledi.

'S-400'LER KONUSUNDA YALNIZCA ULUSAL ÇIKARLARIMIZA GÖRE HAREKET EDİYORUZ'

Yıldırım'a Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma kararı da soruldu.

Türkiye'nin, silahlarının NATO'yla uyumlu olmasını önemli bulduğunu ancak başta S-400'ler olmak üzere silah alımı konusunda bağımsız kararlar alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Yıldırım, bu konuda yalnızca ulusal çıkarlara göre hareket ettiklerinin altını çizdi.