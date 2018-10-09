Akkuyu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Akkuyu Mersin’in gururu olacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko, Rosatom tarafından yürütülen ve 2023’te açılması planlanan Akkuyu nükleer santral projesinde tam kapsamlı inşaat aşamasına gelindiğini söyledi. Dedusenko, projede bölge halkının desteğini istediklerini, bir ilk olacak Akkuyu’nun Mersin’in gururu olacağını ifade etti.

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı

Sputnik'e konuşan Anton Dedusenko, nisan ayında başlanan Akkuyu projesi ile ilgili bilgi verdi.

Dedusenko "Projede tam kapsamlı inşaat aşamasına gelindi. ‘Doğu', ‘Güney' ve Kuzey' drenaj kanallarının inşa çalışmaları yapılıyor. Reaktör binasının temel plakasının yapımına yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca Nükleer adanın diğer bölümlerinin inşasına başlanması için de alan oluşturuyoruz. Bu yıl ‘Doğu' kanalındaki yük terminalindeki beton çalışmalarının tamamlanması planlanıyor" dedi.

Dedusenko, stabil enerji kaynağı sağlamak için ek bir trafo istasyonunun yanı sıra otomatik inşaat ve barınma ihtiyacı tesisatları kurmayı planladıklarını ekledi.

‘500 KİŞİ ÇALIŞIYOR, YÜZDE 85'İ TÜRK'

Dedusenko "Alanda şu an mühendisler, inşaat işçileri ve yardımcılar olmak üzere yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 85'i Türk vatandaşı, yakınlardaki yerleşim yerlerinden gelenler. Üst düzey kalifiye mühendislik ve teknik hizmet uzmanları daha önce Türkiye'de büyük enerji ve sanayi tesislerinin inşasında çalışmış insanlar" dedi.

Dedusenko, proje kapsamında Türk tedarikçiler için önemli imkanların oluştuğunu, birçok tedarikçinin projede yer almak için talep belirttiğini, altyapı alanlarının inşası için bazılarına siparişlerin dahi verildiğini ekledi. Dedusenko "İnşaat çalışmaları da Türk şirketlerle yapılıyor. Ön değerlendirmelere göre Türk tarafı Akkuyu'nun inşasındaki tüm çalışmaların yaklaşık yüzde 40'ını yapabilir" dedi.

‘BİLGİ MERKEZİMİZE 85 BİN KİŞİ GELDİ'

Dedusenko, proje şirketinin 2012 yılında Mersin'de Akkuyu için bir bilgi merkezi açıldığını, atom enerjisi ve proje hakkında bilgi almak isteyen herkesin merkeze gidebileceğini söyledi.

Dedusenko "Merkeze 5 yıllık çalışma süresi boyunca 85 bin kişi geldi. Şimdi Merkezin konseptini yenileyip daha ilgi çekici bir alan haline getirmek istiyoruz, kapımız Akkuyu ve nükleer sanayii hakkında bilgi almak isteyen herkese açık" dedi.

‘BÖLGE HALKININ DESTEĞİNİ ALMAK ÖNEMLİ'

Akkuyu projesinde en önemli prensiplerinden birinin bilgi anlamında şeffaflık olduğunu belirten Dedusenko "Bizim için yerel halkın desteği, akıllarında şüphe kalmaması önemli. Çalışmalarımız şeffaf, Akkuyu konusunda bölge halkı için bir sırrımız yok. Düzenli olarak açık kapı günleri düzenlemeyi planlıyoruz. Bu karşılıklı güveni güçlendirmemizi sağlayacak. İnsanlar Akkuyu'nun inşaatının gidişatını görebilir, merak ettikleri şeyleri sorabilir. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu'nun hem Mersin ve Gülnar bölgesinin hem de Türk halkının gururu olacağını düşünüyoruz. Ülkenin misafirleri yeni teknolojilerle tanışıp santralin nasıl çalıştığını görecek" ifadelerini kullandı.

‘AKKUYU, TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK'

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: İlk nükleer enerji 2023'de üretilecek

Dedusenko, Akkuyu ile Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun karşılanacağını ifade etti.

Dedusenko "Akkuyu'nun tamamlanmasından sonra yılda 35 milyar kWh enerji üretmesi planlanıyor. Bu İstanbul gibi büyük bir kentin elektrik enerjisini sağlamak için yeterli olacak, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 10'una kadarını karşılayacak" dedi.

Dedusenko, diğer enerji kaynaklarından farklı olarak atom enerjisinin nükleer santralin hizmet süresinin tamamı boyunca elde edilen enerji için stabil bir fiyatı garanti ettiğini ifade etti.

Dedusenko "Santralin ekonomik etkisi hesaplandı ve anlaşıldı. Atom enerjisi stabil elektrik enerjisi sağlayan ekolojik açıdan tek temiz enerji türü" dedi.

‘OLASI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

© Sputnik / Alexander Wilf Novak: Putin ve Erdoğan, Türk Akımı ile Akkuyu projelerini konuşabilir

Olası yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Dedusenko "Bu uzun vadeli işbirlikleri olacak. Partnerlerimizin seçiminde çok titiz yaklaşıyoruz. Bu kuruluşlar Rosatom'la birlikte nükleer santrali inşa edecek, şirket yönetecek ve santrali işletecek" dedi.

Projenin finansmanının şimdilerde Rusya olduğunu belirten Dedusenko, gelecekte proje şirketinin yüzde 49'luk hissesinin Türk tarafına ya da yabancı yatırımcılara verileceğini vurguladı. Dedusenko, projenin en az yüzde 51 hissesinin de Rusya'da olduğunu kaydetti.