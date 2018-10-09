enflasyonlamucadele.org.tr yayına başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında 'enflasyonlamucadele.org.tr' isimli internet sitesinin kurulduğunu açıkladı.

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında oluşturulan enflasyonlamucadele.org.tr internet adresi, '#TürkiyeKazanacak' etiketiyle faaliyete geçti.

Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde, yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim taahhüdü vermeleridir. Bu mücadele programına destek veren tüm firmalarımız, internet sitemizden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'KAMU KURUMLARI KADAR ÖZEL SEKTÖRÜN DE DESTEĞİ ÖNEMLİ'

Son dönemde kurda meydana gelen artış sonucu ürünlerin fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü gidişin yüksek enflasyona neden olduğu vurgulanırken, gelinen durumun sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde enflasyonla topyekun mücadele ihtiyacını doğurduğu belirtildi. Bu kapsamda, kamu kuruluşları kadar özel sektörün de elini taşın altına koyarak destek vermesinin önemi vurgulandı.

Topyekün mücadele ihtiyacının gereği olarak özel sektöründe katılımının önemine vurgu yapıldığı açıklama sonrasında, Doğuş Grubu, Boyner Grup, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin projeye destek verdikleri açıklandı.