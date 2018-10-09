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17:13 09 Ekim 2018
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    enflasyonlamucadele.org.tr yayına başladı

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında 'enflasyonlamucadele.org.tr' isimli internet sitesinin kurulduğunu açıkladı.

    Berat Albayrak
    © AA / Hüdaverdi Yaman
    Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında oluşturulan enflasyonlamucadele.org.tr internet adresi, '#TürkiyeKazanacak' etiketiyle faaliyete geçti.

    Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde, yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim taahhüdü vermeleridir. Bu mücadele programına destek veren tüm firmalarımız, internet sitemizden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    'KAMU KURUMLARI KADAR ÖZEL SEKTÖRÜN DE DESTEĞİ ÖNEMLİ'

    Enflasyon
    © Sputnik /
    TÜSİAD, MÜSİAD ve Boyner Grup'tan 'enflasyonla mücadele' planına destek
    Son dönemde kurda meydana gelen artış sonucu ürünlerin fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü gidişin yüksek enflasyona neden olduğu vurgulanırken, gelinen durumun sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde enflasyonla topyekun mücadele ihtiyacını doğurduğu belirtildi. Bu kapsamda, kamu kuruluşları kadar özel sektörün de elini taşın altına koyarak destek vermesinin önemi vurgulandı.

    Topyekün mücadele ihtiyacının gereği olarak özel sektöründe katılımının önemine vurgu yapıldığı açıklama sonrasında, Doğuş Grubu, Boyner Grup, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin projeye destek verdikleri açıklandı.

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    Etiketler:
    Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısı, İş Adamları Derneği, Boyner Grup, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Doğuş Grubu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye
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