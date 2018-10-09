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18:54 09 Ekim 2018
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    10 Ekim Ankara Gar katliamında kızını ve kardeşini yitiren, eşi de ağır yaralanan İzzettin Çevik

    CHP'li Ağbaba: Canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerini verdik, herhangi bir işlem yapmadılar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 3. yıl dönümüne ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

    Ankara Garı
    © AA /
    Ankara Gar katliamı davasında İçişleri Bakanlığı ve Valilik tazminata mahkum edildi
    Veli Ağbaba 10 Ekim 2015 günü, Ankara Garı önünde toplanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi katılımcılarına yönelik saldırının 3. yılı kaspamında yaptığı açıklamada, parti olarak hazırdıkları Adıyaman Raporu'nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

    'DEVLETİN SİYASİ, ADLİ VE İDARİ BİRİMLERİNİN KUSURU OLDUĞU AÇIKTIR'

    Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne yapılan saldırının Türkiye tarihinin en kanlı sivil katliamı olduğu hatırlatan Ağbaba, "IŞİD'in Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde MİT'in ve Emniyet'in elinde istihbaratlar bulunmasına, canlı bombaların gözaltına alınıp serbest bırakılmalarına, ellerini kollarını sallayarak sınırı geçebilmelerine, CHP olarak hazırladığımız Adıyaman Raporu'nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, devletin siyasi, adli ve idari birimlerinin kusur ve sorumluluğunun olduğunu şüpheye yer bırakmadan ortaya çıkarmaktadır" açıklamasında bulundu.

    Ankara Garı
    © AA /
    Ankara Garı saldırısı davasında karar
    '10 EKİM'DE CHP TARİHİNİN DE EN BÜYÜK TOPLU KATLİAMINI YAŞADIK'

    Ağbaba, "Katliamda Malatya gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamı ya hayatını kaybetti veya yaralandı. Malatya‘dan 12 barış güvercinlerimizi yitirdik. Kolumuz kanadımız kırıldı" dedi. 2,5 yıl devam eden katliam davasının her duruşmasında adalet taleplerinin haykırıldığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. Biz katliamın tüm sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Eli kanlı terör örgütü IŞİD'in bu topraklarda cirit atmasını sağlayanlar, katliam öncesinde istihbarat zafiyeti yaşatanlar, katliam esnasında ve sonrasında skandallarla bilançoyu ağırlaştıranlar mutlaka hesap vermeli, cezalarını çekmelidir. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez.103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Ankara
    DHA
    Ankara'da 10 Ekim anmasına polis müdahalesi
    'HEM EVLATLARINI KORUMA HEM DE ANNE VE BABALARINA SALDIR'

    10 Ekim anmalarına yönelik polis müdahalelerini de eleştiren Ağbaba, "Olay günü güvenlik önlemi almayan, katliam esnasında ortalıkta görünmeyen emniyet güçlerinin, evlatlarını katledildikleri yerde anmak isteyen annelere, babalara 2 yıldır biber gazıyla, coplarla saldırmasına şahit oluyoruz. Hem evlatlarını koruma hem de anne babalarına saldır. Katliamın 3. Yılı anmasında da aynı görüntüler kesinlikle yaşanmamalıdır. Katliamın tüm sorumluların er ya da geç yargılanıp hak ettikleri cezaları alacağı inancıyla, 10 Ekim Katliamının 3. Yılında uğruna mücadele ettikleri özgürlük ve barış yolunda hayatını kaybeden tüm güvercinlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Veli Ağbaba'nın 10 Ekim Ankara Garı saldırısının 3. yıl dönümüne ilişkin açıklamaları, 10 Ekim Ankara Garı saldırısının 3. yıl dönümü, 10 Ekim Ankara Garı saldırısı, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD, Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara, Türkiye
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