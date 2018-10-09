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20:38 09 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Akit yazarı: Halkın Erdoğan'a olan güveni sarsılıyor

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Akit yazarı Nurettin Veren, FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan'a olan güvenini sarstığını ileri sürdü.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
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    Akit yazarı Nurettin Veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey kararı için, "Sonradan özür dilenecek hatayı, özellikle siyasilerin ve yöneticilerin, önceden yapmamaya gayret etmesi gerekir" yorumunda bulundu.

    İktidarın yanlış karar ve atamaları olduğunu ileri süren yazar Veren, "Bu tip yanlışlar halkımızın Erdoğan'ın Başkanlık sistemine olan güvenini, gittikçe sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

    '15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN TEKRARLANMASI VE AYNI HATALARA DÜŞÜLMEMESİ İÇİN UYARIDA BULUNMAYI KENDİME GÖREV EDİNDİM'

    Kaleme aldığı yazıda, devlet kadrolarına yapılan atamaların ve işe alımların liyakat usulüne göre yapılmadığını öne süren Veren, "Bu uyarıyı 15 Temmuz 2016'daki darbenin tekrar etmemesi ve aynı hatalara bir kez daha düşülmemesi için yapmayı kendime görev addettim. Hataların aynı şekilde tekrar etmesiyle, yanlış karar ve atamalarla, halkımızın Erdoğan'ın Başkanlık sistemine olan güvenini, bu tip yanlışlar gittikçe sarsmaktadır" dedi.

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    Etiketler:
    Akit yazarı Nurettin Veren'den Erdoğan yazısı, Akit gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akit yazarı Nurettin Veren, Türkiye
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