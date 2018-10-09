LPG otogaza yeni zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LPG otogaza litrede 7 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirdi. Yapılan bu zammın ÖTV'nin aynı oranda düşürülmesiyle pompaya yansımayacağı da açıklamada belirtildi.

EPGİS'in Twitter üzerinde yaptığı duyuruya göre LPG otogaza 7 kuruşluk bir zam yapıldı. Zammın ÖTV'den karşılanacağı açıklanırken pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı açıklandı.

Eğer zam ÖTV'den karşılanmasaydı LPG otogazın fiyatı 3.83 TL yerine 3.90 TL olacaktı. Önceki gün motorine de 26 kuruşluk bir zam yapılmış ancak zam ÖTV'den karşılanmıştı.