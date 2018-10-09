LPG otogaza yeni zam

EPGİS'in Twitter üzerinde yaptığı duyuruya göre LPG otogaza 7 kuruşluk bir zam yapıldı. Zammın ÖTV'den karşılanacağı açıklanırken pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı açıklandı.
Eğer zam ÖTV'den karşılanmasaydı LPG otogazın fiyatı 3.83 TL yerine 3.90 TL olacaktı. Önceki gün motorine de 26 kuruşluk bir zam yapılmış ancak zam ÖTV'den karşılanmıştı.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;— Epgis (@trepgis) October 9, 2018
10/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 7 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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