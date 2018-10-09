Kayıt
00:11 10 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Nilgün Bodur

    Nilgün Bodur: Evde 3 kitap çıkacak kadar malzemem var

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İntihal iddialarıyla gündeme gelen Nilgün Bodur, Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek'te soruları yanıtladı. Nilgün Bodur, kitabına yapılan eleştirilere ilişkin, "Ben yazanım, yazar olmayı ise çok isterim. Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım" diye konuştu.

    Nilgün Bodur
    © Fotoğraf : Facebook
    'Edebiyata katkı yapma niyetim yok' diyen Nilgün Bodur'dan çalıntı iddiasına yanıt: Anonim sanıyordum
    İntihal iddialarıyla gündeme gelen Nilgün Bodur, Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek'e konuk oldu. 20 yıl kurumsal iletişim işiyle ilgilendiğini ifade eden Bodur, sosyal medyada aktif olmaya başladığını kaydetti.

    'BU KİTAP KAĞIT İSRAFI DA DEDİLER'

    Bodur, "Boşanma sonrası sosyal medyada dertleşiyordum. Hayat beni atarlı yaptı. Mizahı seviyorum. Bazen çok mutsuz hissediyorum intikam düşünüyorum bunu yazıyorum. Ben yazanım, yazar olmayı ise çok isterim. Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım. Umarım bir gün yazarım. Yazar olmayı çok isterim ama şu an yazanım. Edebiyat gibi bir inancım olmadı. Edebiyat yazıyorum diye bir iddiam olmadı. Bu kitap kağıt israfı da dediler." dedi.

    İNTİHAL YAPTI MI?

    Nilgün Bodur'un "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" adlı kitabında 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'tan alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edilmişti.

    Bodur, "Anonim bir cümlenin intihal olduğunu bilerek yazmadım. İddia edilen cümle Anne Frank'ın kitabında yer almıyor. İnternetten alınan bilgilerle hareket ediyoruz. Beni üzen şey Twitter'da dönen şeyler değil. O haberi yapan bir kişi Anne Frank'ın hatıra kitabında mı demedi. Madem edebiyat yapmıyorum, bu madem bir sosyal medya güncesi o zaman neden bana edebi eser suçlaması geliyor ki?" diye konuştu.

    "'SENİNLE HAYATIMIZ DEĞİŞTİ' DİYEN BİNLERCE KİŞİ VAR"

    Nilgün Bodur, "Kâğıt israfı deniyor ya, ben kitap yazdım deyip depolarda duranlardır kağıt israfı. Seninle hayatımız değişti diyen binlerce kişi var. 150 bin kitap satılınca kağıt israfı olmaz ekonomiye katkı olur. Bu kadar önemli sorunlar varken, ayrılan kadın hatta ayrılamayan kadına ses olmaya çalışırken ben nasıl bir kötülük yapmış olabilirim?" şeklinde konuştu.

    'BEN CAHİL DEĞİLİM, KİTABI OKUYANLAR DA CAHİL DEĞİL'

    "Bu kitap mutluluğu artırıyor" diyen Bodur, "Bu kitabı yazmak bana iyi geldi. Ben duygularımı masumane yazdığıma inanıyorum. Arkadaşlarımdan sessiz kalmalarını rica ettim, yayın evinden de açıklama yapılmasını istemedim. Bu kadar dert varken neden linç… Neden buna bu kadar tepki verildi. Ben cahil değilim, kitabı okuyana da cahil gibi davranıyorlar. Malum şeylerin anlatımı, bunları daha sempatik anlatıyorum. " ifadesini kullandı.

    '3 KİTAP ÇIKACAK KADAR DAHA MALZEMEM VAR'

    Bodur, "Evde 3 kitap çıkacak kadar daha malzemem var. Yazmaya devam edeceğim. Allah ömür ve para versin gerekirse herkese dağıtırım. Herkes benim sözlerimi paylaşıyor. Bir daha deneme yazmak istemiyorum" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en tehlikeli yürüyüş yolları
    Maceraseverlerin yüreğini ağzına getirecek yürüyüş yolları
    Karikatür
    Esad, Batı'nın İdlib'deki 'histerisinin' nedenini açıkladı
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet