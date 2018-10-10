Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

Alınan bilgilere göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar adlı yapıya yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı.
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla şüpheliler Eyüpsultan, Göktürk'te gizlendikleri adreste yakalandı.
Grubun firari üyelerinden Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın yanı sıra Serkan Yumru adlı kişi ve bu kişilere yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.
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