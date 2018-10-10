Zeytin Dalı harekatında görevli üsteğmen, 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde üsteğmen rütbesinde görevli Esabil Y., TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında görevlendirildi. Bu sırada Y., komutanlarına FETÖ bağlantısını anlatmak istediğini belirterek teslim oldu.
Habere göre, mesleğe başladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini kaydeden Esabil Y., örgüt tarafından sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf etti.
2011 ile 2013 arasındaki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini ifade eden Y., "2011 yılında soruyu veren kişiyi hatırlamıyorum. 2012 yılının ocak ayında yapılan sınavdan bir gün önce Ankara Elvankent'teki evime Şahin Ağzıtemiz geldi. A-4 kağıda basılı bilgisayar çıktısı halinde 80 soru ve cevabı bana verdi. Bu soruları yaklaşık 1 saat inceledim. Sınavda çıkan 100 sorudan 80'i bana bir gün önce gösterilen soruların aynısıydı. Yazılı aşamasından geçmiştim ama mülakat aşamasında elendim" dedi.
İMAMLARI TEŞHİS ETTİ
Esabil Y., daha sonra mahrem imamlar Şahin Ağzıtemiz ile Özkan Çetin'i fotoğraflarından teşhis etti. Her iki imam da yakalanarak tutuklandı. Özkan Çetin, savunmasında, sınav sorularını verdiği Esabil Y.'yi tanımadığını iddia etti. Diğer mahrem imam Şahin Ağzıtemiz de FETÖ bağlantısını inkar etti. Ancak Ağzıtemiz'in örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlendi.
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