Suudi gazeteci Kaşıkçı, Münevver Karabulut gibi aranacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin olarak emniyet güçleri, Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir'deki evde yapılan aramanın bir benzerini gerçekleştirecek.

Türk polisi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk binasına girmeye hazırlanıyor. Özel ekip, Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir'deki evde yapılan aramanın bir benzerini burada gerçekleştirecek.

© AFP 2018 / Ozan Köse 'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

Habertürk'ün aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı'nın gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağını açıklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terör, Asayiş ve Kriminal Şube'de özel bir ekip oluşturuldu.

Suudi makamların işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli uzman polislerden özel bir ekip oluşturuldu. Konsolosluk binasında yapılacak aramada Kaşıkçı'ya ait DNA örneği aranacak.

GARİPOĞLU'NUN ODASINDA KAN İZİNE RASTLANMIŞTI

Kaşıkçı'nın binada öldürüldüğü iddialarına ilişkin olarak da Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir'deki evde yapılan aramanın bir benzeri burada gerçekleştirilecek. Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı'ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

Karabulut cinayetinde de Bahçeşehir'de yapılan aramada aynı yöntemle iz sürülmüş, yapılan incelemede yoğunlukla Cem Garipoğlu'nun odasında ve tüm evin içinde kan izine rastlanmıştı. Aramaya özel ekiple birlikte K9 köpekleri de katılacak.