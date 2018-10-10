Yeni gizli tanıkların ifadeleri Brunson davası dosyasına girdi

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, 'Kama' ve 'Kılıç' kod adlı gizli tanıklar, 21 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca alınan ifadelerinde, Brunson'ın dini faaliyetler adı altında, eski kilise çalışanları üzerinden Didim'de de çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın yargılandığı davanın 4. duruşması 12 Ekim'de görülecek.

'YENİ OLUŞUMDAN BAHSEDİLİYORDU'

Duruşma öncesi ifadeleri dosyaya giren gizli tanıklardan 'Kılıç' şunları kaydetti: "Didim'de pazar günleri kurulan ikinci el pazarında bir esnafın verdiği davetiyedeki adrese arkadaşım F.M.B. ve M.B. ile birlikte gittim. Burada bizi 'Bedroz' isimli, sonradan papaz olduğunu öğrendiğim kişi karşıladı. Bedroz'un kürsüde yaptığı konuşması, hem benim hem de yanımda bulunan arkadaşlarımın dikkatini çekti. Sık sık konuşması içinde Didim Kilisesi ismi geçince rahatsızlık duydum. Yeni bir oluşumdan bahsediyorlardı, fakat bu organizasyonun ne olduğunu bize söylemediler. Bunun sebebi ben ve yanımdaki arkadaşlarımın buraya ilk defa gelmemizden dolayı bize güvenmedikleri içindi."

'BRUNSON'UN EŞİ DE ORADAYDI'

Gizli tanık 'Kılıç' ifadesinde bu konuşmalar yapıldığı sırada bir kadının geldiğini de tarif ederek daha sonra bu kişiyi çıkan haberlerde gördüğünü, Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson olduğunu fark ettiğini söyledi.

Gizli tanık, konuşmalarla ilgili ifadesinde şunları söyledi:

"Bu kişilerin bulundukları yerde nüfus kitlesine göre hareket ettiğini, Didim'de hedef kitlelerinin Süryaniler, Kürt görünümlü Ermeniler, Aleviler, dar gelirli Kürt vatandaşlar olduğunu gördüm. Türkiye'de Didim yabancılar tarafından kurtarılmış bir bölge olarak kabul edilir. Sanat galerisinde gördüğüm manzara ve faaliyetler daha çok Türkiye'deki etnik yapının ayrıştırılması konusunda paralellik arz ediyordu. Bu nedenle gazetede çıkan Anderw Craig Brunson ile ilgili haberleri görünce parçaları birleştirdim ve resmi daha net gördüm. "

Gizli tanık 'Kama' nın ifadesi ise haberde yer almadı.

GİZLİ TANIK 'DUA' TÜRKİYE'DEKİ MORMONLAR'IN CIA İÇİN ÇALIŞTIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Evanjelist Brunson ile Mormonlar arasındaki ilişkinin, ABD'deki Protestan kiliselerinin tamamının bağlı olduğu CAMA adlı kuruluştan kaynaklandığı öne sürülmüştü.

CAMA adlı kuruluşun tüm kiliselerin üzerinde bir yapı olduğu, ABD'den yurt dışına gidecek Mormon veya Evanjelist din adamlarının CAMA'nın izni olmadan başka bir ülkede görev yapmasına izin verilmediği iddia edilmiş, 'İsa Mesih Son Zaman Azizleri' adlı Mormon Kilisesi ile Evanjelist Diriliş Kilisesi farklı inanç grupları olmasına karşın, iki kilise rahiplerinin CAMA'ya bağlı olduklarından, aynı strateji altında hareket ettikleri ileri sürülmüştü.

Gizli tanık 'Dua' ise ifadesinde,"Sizlere vermiş olduğum CD içerisindeki bilgi ve belgelerin yetkili birimlerce araştırılmasını istiyorum. Yabancı devletlerde görev alan ABD askerlerinin yüzde 40'a yakını Mormon üyesidir. Hava Kuvvetleri olarak tabir edilen dosyadaki kişilerin bazıları rütbeli ABD askerleri bazıları ise daha üst düzeyde istihbarat eğitimi almış olduğunu tahmin ettiğim kişilerdir. Bu şahısların ortak özelikleri, Mormon Kilisesi üyeleri olmalarıdır" demişti.

Mormonlar'a ait kilisede görevli kişilerin emekli veya faal asker olduğunu, Doğu ve Güneydoğu'da yardım görünümlü faaliyet yürüttüklerini öne süren gizli tanık 'Dua', "Hakkari, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Urfa daha sonra Siirt, Bingöl, Kars ve Muş illerinde faaliyet gösterdiler, verilen harcama limitlerini aştılar. Ciddi paralar harcadılar. Siirt'e giremedikleri 2010 yılında, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan ismini R.G. olarak hatırlıyorum, bunları vali ile tanıştırarak Siirt'te faaliyet göstermelerini sağladı. Hatta Siirt'te yaptıkları bazı törenlere vali ve il emniyet müdürü de katıldı" iddialarında bulunmuştu.