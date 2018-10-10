Erdoğan: Afrika'nın altınları, elmasları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşuyor. "Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, "Ayrım yapmadan Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirme gayreti içindeyiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ayrım yapmadan Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirme gayreti içindeyiz. 10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde, belli alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip ülkesi konumuna geldi.

— (Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri) Zirvenin üçüncüsünü, 2019 yılında yine İstanbul'da tertip etmeyi planlıyoruz.

— Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesi olan Somali'de açtık. Büyükelçiliklerimiz yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla da kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. Afrika'da her ülkede diplomatik temsilcimiz olacak.

— Ülkemizin Afrika'daki yatırımların değeri 6.2 milyar doları geçti. Kıta ile ticaretimiz 2017 yılında 20.6 milyar dolara yükseldi. 43 Afrika ülkesi ile iş konseyleri tesis edildi.

— Afrika ülkelerinden 5 bin öğrenci lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor.

— Bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları karnesi düzenleyenler, bizi en ufak hadiselerden dolayı acımasızca eleştirenler, İsrail'in kameralar önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken, Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktılar.

— Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu. Sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, Batılı devletler değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor.

'AFRİKA'NIN ALTINLARI, ELMASLARI NE OLDU?

— Küreselleşmeyi, hayatın her alanında hissediyoruz. Kimi Batılı ülkeler küreselleşmeyi tek tipleşme olarak algılıyor. Milletinizi enflasyon yükünden kurtarmak istediğinizde, karşısına belli kalıplar, sınırlar çıkarılıyor.

— Tek tip dayatmalardan birçok ülke nasibini alıyor. Afrika ülkeleri hak etmedikleri muamele ile karşılaşıyor. Afrika'nın altınları ne oldu? Elmasları ne oldu? Acaba bunları Batı'dan kimler gelip bir yerlere taşıdı? Gelişmelerinin sebebi bu zenginlikleri alıp ülkelerine taşımak değil mi?

— Biz bu günlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik.

— Savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attık. Yüzde 80'lere varan dışa bağımlılığımızı bugün yarı yarıya indirdik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

— Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Gelin yerli para, milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yürüttüğümüz müzakerelerde mesafe kaydettik.