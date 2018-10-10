Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi grubun görüntüleri ortaya çıktı

2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile bağlantılı olabilecek görüntüler ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına karışan 15 kişilik istihbarat timinin, Türkiye'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerine ulaşıldı.

Akşam gazetesinin ortaya çıkardığiı bilgilere göre, Türkiye'ye gelen Suudi ekibin içerisinde yer alan S.Muhammed Al Tubaigy'nin Suudi Arabistan'da adli tıbbın başındaki görevli asker olduğu ortaya çıktı ve delilleri yok ettiği iddia edildi.

Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy'nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.

Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/SvEp1wPSGA pic.twitter.com/WhwUXVIEz4 — Akşam Gazetesi (@Aksam) October 10, 2018

​2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na inen kişiler şunlar:

1- Meshal Saad M Albostani (1987 doğumlu): Saat 01:45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21:46'da pasaporttan çıkış yaptı.

2- Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.

YENİ GELİŞME: Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada Suudi ekipte delil yok eden isim ortaya çıktı (Adli Tıp'ın başındaki asker) https://t.co/HJdkG8KhS6 pic.twitter.com/H1jwlUN1lj — NTV (@ntv) October 10, 2018

​3- Naif Hassan S. Alarifi (1986 doğumlu): Tarifeli uçakla geldi, saat 16:12'de pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere çıkış yaptı.

4- Muhammed Saad H. Alzahrani (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:29'da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:44'te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı.

© REUTERS / Osman Orsal Suudi gazeteci Kaşıkçı, Münevver Karabulut gibi aranacak

5-: Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:13'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te pasaporttan çıkış yaptı.

6- Halid Aedh G. Altaibi (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:44'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

DHA'nın iddiasına göre Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün başkonsolosluktaki 28 Türk çalışana diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi https://t.co/MeciI5LmAB pic.twitter.com/MFAcdzmfWS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 Ekim 2018

​7- Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi (1987 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:43'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek saat 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

8- Waleed Abdullah M. Alsehri (1980 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

9- Türki Müşerref M. Alsehri (1982 doğumlu): Özel jetle geldi, saat 03:39'da pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

10- Thaar Ghaleb T. Alharbi (1979 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 17:44'te özel jetle döndü.

11-: Atatürk Havalimanı'na özel jetle geldi, saat 03:38'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. 17:49'da çıkış yaptı.

12- Fahad Shabib A. Albalawi (1985 doğumlu): Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:46'da çıkış yaptı.

13- Badr Lafi M. Alotaibi (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

14- Mustafa Muhammed M. Almadani (1961 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:18'de çıkış yaptı.

15- Saif Saad Q Alqahtani (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, pasaporttan saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:20'de pasaporttan çıkış yaptı.

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/iVRmQBd76Z pic.twitter.com/IZhKVQ9Nez — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 10 Ekim 2018 ​

​AYNI GÜN JETLERLE DÖNDÜLER

Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'na inen 2 Suudi jetindeki 9 şahsın konsolosluk ve havalimanı hattındaki güzergahı dakika dakika kameralara takıldı.

Görüntülerde, Atatürk Havalimanı'na inen 9 Suudi, kontrol noktasından geçip araçlarla önce otele ardından da konsolosluk binasına gidiyor. Ardından Suudi timi aynı günün akşamı yine havalimanından jetlerle havalanıyor.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün özel iki jetle İstanbul'a gelen 9 Suudi'nin aynı gün Kapalıçarşı'dan bavul aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemede Suudilerin dönüşte aldıkları bavulların yanlarında olmadığı belirlendi.

VALİZLERE CESET KONTROLÜ

Emniyet raporunda, uçağa binecek şahısların Genel Havacılık Terminali'ne girdikleri an yanlarında bulundurdukları valizlerin X-RAY cihazından geçip geçmediğinin kontrolünün de yapıldığı belirtiliyor ve şu bilgilere yer veriliyor:

"X-RAY güvenlik görevlisine 'Bu bagajlarda parçalanmış vücut parçalarının olması durumunda bunun cihazlardan geçtiği esnada görülüp görülemeyeceği' sorulduğunda güvenlik görevlisi, vücut parçalarına ait izlerin mutlak suretle cihazdan görülebileceği, dolayısıyla 7 yolcuya ait bagajlarda herhangi bir olumsuz görüntünün olmadığını beyan etmiştir. CCTV canlı izleme ünitesinden saat 22:00'de hareket eden özel jet ile alakalı olarak canlı izleme yapılmış, uçağın park alanı tespit edilmiş, o esnada kamera açılarının el verdiği ölçüde kayıt altına alınmıştır."

POLİS MEZAR ARIYOR

Şüphelilerin geçtiği güzergahlarda inceleme yapan polis, yeni kazılmış mezar aramak için özel bir ekip kurdu. Tüm ihtimalleri değerlendiren polis uzman ekiplerle Kaşıkçı'nın öldürülüp gömülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

150 KAMERA İNCELENİYOR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak 150 kameranın incelendiği belirtildi. İncelenen kameralardaki binlerce dakikalık görüntüdeki şüpheli durumlar tek tek tespit ediliyor.

03.28: 9 SUUDİ APRONDA

Suudi Arabistanlı 9 şüpheli şahıs 2 Ekim 2018 günü özel jetle saat 03.28'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor.

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Washington'dan İstanbul'a yönlendirilmesi tuzak mıydı?https://t.co/MeciI5LmAB pic.twitter.com/YxV85qc03a — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 Ekim 2018

​03.37: PASAPORT KONTROLÜ

Şahıslar uçaktan indikten sonra saat 03.37'de Havalimanı E kapısından giriş yapıp pasaport kontrollerinden geçiyor.

05.05: OTELE GİDİŞ

Şüpheli şahıslar havalimanından konsolosluğa ait araçlarla ayrıldıktan sonra 05.05'te Levent'teki Mövenpick Otel'e giriş yapıyor.

13.14: KONSOLOSLUĞA GİRME ANI

Saat 13.14'te gazeteci Cemil Kaşıkçı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yapıyor. O saatten sonra da bir daha haber alınamıyor.

09.40: GRUP ÇIKIŞ YAPIYOR

Mövenpick Otel'e sabaha karşı giren 9 şahıs sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50'de otelden ayrı ayrı gruplar halinde çıkış yapıyor.

12.14: KONSOLOSLUKTA HAREKETLİ ANLAR

Saat 12.14'te Başkonsolosluk önünde araç hareketliliği başlıyor. Art arda gelen konsolosluk araçları binaya giriş yapıyor.

15.08: CC 2248-CC1865 ARAÇLARI ÇIKIYOR

© AP Photo / Alex Brandon ABD Dışişleri: Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmiyoruz

Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişinden sonra saat 15.08'de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor.

15.11: BİLİNMEYEN 'VİTO' MARKA ARAÇ GELİYOR

Saat 15.11'de 34 CC 1865 plakalı Mercedes Vito marka araç konsolosluğa yanaşıyor. Kısa bir hareketliliğin ardından araç kapalı garaja giriş yapıyor.

17.33: NİŞANLISI KAPIDA

Saat 17.33'te Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice A. geliyor. Çünkü Kaşıkçı "Çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği'ne haber ver" demişti.

19.57: OTELDEN AYRILDILAR

Saat 19.57 ve 20.11 saatleri arasında şahıslar, daha önceki gibi yine 3 grup halinde otelden ayrılarak konsolosluk araçlarına biniyor.

21.00: 2 ÖZEL JETLE GİDİYORLAR

Şahıslardan 6'sı saat 17.40'ta Atatürk Havalimanı E kapısından çıkış yapıp özel jete biniyor. Son grup ise saat 21.00'de diğer özel jete binip gidiyor.

'OTOPSİ UZMANI PARÇALARA AYIRDI'

Yetkili, bu ekiptekilerden birinin otopsi uzmanı olduğunu söyledi. İsmini açıklamadan konuşan kişi, "Orada vücudu parçalara ayırmak için bulunuyordu muhtemelen" dedi.

Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmlerine benzediğini "Pulp Fiction filmi gibi" sözleriyle aktardı.