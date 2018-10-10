İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 kişi hayatını kaybetti

© AA / Selahattin Kaçuru Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

İzmir'in Karaburan ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Bir kişinin sağ kurtulduğu göçmen teknesinde ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Kurtarılan bir kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 30 kişinin arandığını açıkladı.

Açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor" ifadesine yer verildi.