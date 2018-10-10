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13:56 10 Ekim 2018
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    Amazon

    Amazon, İstanbul’da çalışacak mühendis arıyor

    © REUTERS / Lindsey Wasson
    Türkiye
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    Türkiye e-ticaret pazarına geçen ay adım atan ABD'li Amazon, yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa ekibinde çalışacak eleman arıyor. İstanbul'da çalışacak olan yazılım mühendisi, otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama çözümleri geliştirecek.

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    © REUTERS / Jeffrey Dastin
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    Türkiye'de geçen ay resmi olarak hizmet vermeye başlayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, ürün ve servislerini çeşitlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyada sadece e-ticaret alanında değil, yapay zeka destekli akıllı asistanı Alexa ve Echo başta olmak üzere Amazon Prime, Fire TV ve Dash gibi yenilikçi ürünleriyle de bilinen Amazon, bu ürün ve servislerini yerelleştirip, Türkiye'de de sunmak için önemli bir adım attı.

    Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, bu kapsamda yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa için Türkiye'den çalışacak yazılım geliştirme mühendisi arıyor. Amazon'un resmi sitesinde (amazon.jobs) yayınlanan iş ilanına göre İstanbul'daki Amazon'un Türkiye biriminde çalışacak olan kişi, Alexa'nın yerelleştirilmesinde görev alacak.

    "Makine Öğrenimi alanında çalışan Alexa Entertainment (Müzik, Video, Kitaplar, Podcast) için otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama (NLU) mühendislik çözümleri sunmak ister misiniz?" denilen ilana göre Amazon, İstanbul'un hem Avrupa hem de Asya yakasında oturan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacak.

    ECHO VE DİĞER ÜRÜNLERE ODAKLANACAK

    Amazon
    © AA /
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    Amazon'un iş ilanında Alexa Entertainment ekibinin kullanıcıların konuşma dillerine odaklanarak, Alexa başta olmak üzere Amazon Echo, Echo Show ve Fire TV gibi ürünleri daha akıllı hale getirmek için çalıştığına dikkat çekildi.

    Bilgisayar bilimleri veya eşdeğeri bir alanda lisans derecesine sahip olma şartı aranan ilanda adaylardan istenen diğer özellikler ise şöyle sıralandı: En az 3 yıllık tecrübe, en az bir nesne yönelimli programlama diline (Java, Python, C/C ++ gibi) hakimiyet, maine öğrenimi, büyük veri, ya da büyük ölçekli dağıtılmış sistemler alanında ticari online hizmet deneyimi.

    Etiketler:
    işe alım, ilan, Mühendis, Alexa, Alexa Entertainment, Amazon, Türkiye
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