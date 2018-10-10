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17:21 10 Ekim 2018
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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Bu dönemde ortaya çıkan bir başka kavram 'ticaret savaşları' ve giderek büyüyen 'ekonomi savaşları'dır. Hakikatin tespiti bakımından söylüyorum, tabiri caizse 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır" dedi.

    Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nca düzenlenen 2. Uluslararası Ekonomi, Yönetim ve Siyaset Sempozyumu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmaların yaşanmadığını söyledi.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Ali İhsan Öztürk
    Kurtulmuş: Türkiye'nin yaşadığı kriz değil, kur manipülasyonu bir operasyon
    Kurtulmuş, "Bugün dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmalar yaşanmıyor. Ya da çatışmalar, dünyanın bir tek bölgesinde yaşanmıyor. Dünyanın her yerinde büyük altüstleri yaşıyoruz ve dünya ekonomisinin de, siyasetin de ve hatta toplumsal yapıların da yeniden dizayn edildiği bir dönemde geçiyoruz. Büyük resmi görerek, dünyada olup biteni anlamak zorundayız. Bugün dünya yeniden gerilimlerin, çatışmaların, karşılıklı kutuplaşmanını eşiğine geldi. 1990 yılı sürecinde küresel barış arayışları ne yazık ki şimdilik rafa kaldırılmış görünüyor. Dünya sisteminin, bütün kurum ve kuruluşlarının foksiyonsuz hale geldiği bir dönemdeyiz" dedi.

    "Dünyadaki bu gerilimler, soğuk savaşa benzer iki yeni savaş türünü ortaya çıkardı" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlardan birisi vekalet savaşlarıdır. Vekalet savaşı ne demek? Büyük güçler, ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, maşalarıyla Ortadoğu'daki savaşa girip, kendi güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Hangi kişi, DEAŞ denilen terör örgütünün, hangi saikle, nasıl birkaç ay içerisinde kurulup, Ortadoğu'ya yerleştiğini anlatabilir? Amaç çok açıktı. Kurulan bu örgüt üzerinde Suriye ve Irak'ın sınırlarının değiştirilmesi, oradaki etnik yapıların değiştirilmesi isteniliyordu. Bir vekalet savaşının parçaları olarak, Ortadoğu halkları arasına kin, nefret ve gözyaşı sokmak için terör örgütleri aracı olarak kullanıldı."

    'EKONOMİK SAVAŞLARIN ETKİLENECEĞİ BÖLGELERDEN BİRİSİYİZ'

    '3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır' diyen Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
    Kurtulmuş: Türkiye'ye yapılan operasyon, gelişmekte olan ülkelere verilen mesaj
    "Ortaya çıkan başka bir kavram ise 'ticaret savaşları' ve giderek büyüyen 'ekonomi savaşları'dır. İçinizi karartmak için söylemiyorum, 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır. 3. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın aksine, önce ekonomik olarak ve arkasında siyasi olarak gelişebilecek gibi görünüyor. Bu dönemde ne yazık ki Türkiye'nin üzerine düşen payı fazlasıyla alacağı görülüyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlatılmış olan kur saldırıları, bu ekonomik operasyonların arkasındaki temel nedenlerden birisi; Türkiye üzerinden özellikle gelişmekte olan ülkelere haddini bildirme ya da safını belli ettirmek için yapılan bir tehdittir. ABD'deki birtakım karar mekanizmaları Türkiye üzerindeki bu operasyonla dünya ülkelerine diyor ki, 'Tarafını seç'. Ekonomik savaşların etkileneceği bölgelerden birisiyiz. Belki de etkilenecek ülkelerin başında gelenlerden birisiyiz."

    Dünyadaki bölgesel ve kısmen küresel olan sorunların arkasında üç temel nedeni görmek gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bunlardan birincisi, küresel ölçekte gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bir diğeri, çatışmalar ve demokrasi açığıdır. Üçüncü mesele ise işgaller ve dış müdahelelerdir" dedi.

    'IMF PARADAN ÇOK SİYASİ REÇETELERİYLE BİLİNEN BİR KURULUŞ'

    A man plays music on a digital keyboard near graffiti on a corrugated metal gate reading Cut the debt, IMF go home in Athens on February 24, 2015
    © AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI
    Türkiye neden IMF’den borç almak istemiyor?
    ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey üzerinden yeni bir tartışmanın çıktığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

    "Daha önce de söz etmiştim; birileri aba altında sopa gösteriyor. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. IMF ülkelerin durumu düzelsin diye değil, zor durumda kalan ülkeler, siyasi olarak da emir alacak duruma gelsinler diye kurulmuş olan uluslararası bir kuruluştur. Yoksa IMF üç kuruş para vererek, bu parayı borç ilişkisi içerisinde banka gibi bir kuruluş değildir. IMF paradan daha çok, siyasi reçeteleriyle bilinen bir kuruluştur. Türkiye bir daha asla IMF'nin kapısına gelmeyecek, asla önünde diz çökmeyecek."

    Etiketler:
    ekonomi, IŞİD, McKinsey, IMF, Numan Kurtulmuş, Ortadoğu, Türkiye
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