Kurtulmuş: 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nca düzenlenen 2. Uluslararası Ekonomi, Yönetim ve Siyaset Sempozyumu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmaların yaşanmadığını söyledi.
"Dünyadaki bu gerilimler, soğuk savaşa benzer iki yeni savaş türünü ortaya çıkardı" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlardan birisi vekalet savaşlarıdır. Vekalet savaşı ne demek? Büyük güçler, ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, maşalarıyla Ortadoğu'daki savaşa girip, kendi güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Hangi kişi, DEAŞ denilen terör örgütünün, hangi saikle, nasıl birkaç ay içerisinde kurulup, Ortadoğu'ya yerleştiğini anlatabilir? Amaç çok açıktı. Kurulan bu örgüt üzerinde Suriye ve Irak'ın sınırlarının değiştirilmesi, oradaki etnik yapıların değiştirilmesi isteniliyordu. Bir vekalet savaşının parçaları olarak, Ortadoğu halkları arasına kin, nefret ve gözyaşı sokmak için terör örgütleri aracı olarak kullanıldı."
'EKONOMİK SAVAŞLARIN ETKİLENECEĞİ BÖLGELERDEN BİRİSİYİZ'
'3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır' diyen Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Dünyadaki bölgesel ve kısmen küresel olan sorunların arkasında üç temel nedeni görmek gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bunlardan birincisi, küresel ölçekte gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bir diğeri, çatışmalar ve demokrasi açığıdır. Üçüncü mesele ise işgaller ve dış müdahelelerdir" dedi.
'IMF PARADAN ÇOK SİYASİ REÇETELERİYLE BİLİNEN BİR KURULUŞ'
"Daha önce de söz etmiştim; birileri aba altında sopa gösteriyor. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. IMF ülkelerin durumu düzelsin diye değil, zor durumda kalan ülkeler, siyasi olarak da emir alacak duruma gelsinler diye kurulmuş olan uluslararası bir kuruluştur. Yoksa IMF üç kuruş para vererek, bu parayı borç ilişkisi içerisinde banka gibi bir kuruluş değildir. IMF paradan daha çok, siyasi reçeteleriyle bilinen bir kuruluştur. Türkiye bir daha asla IMF'nin kapısına gelmeyecek, asla önünde diz çökmeyecek."
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