Sağlık Bakanı Koca: Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği doğru değil

Sağlık Bakanı Koca, TL'deki ani düşüş sonrası hayati olmayan ameliyat ve uygulamalarda tıbbi malzeme alınmayacağı yönünde medyaya yansıyan bazı belgeler sonrası açıklama yaptı.

Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetinde aksamaya müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Koca, "İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" dedi.

Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" açıklamasında bulundu.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nin, Cerrahi Ana Bilim Dalı'na gönderdiği yazı ile "Hayati önem taşımayan ameliyatlarda kullanılacak tıbbi malzemeleri bir süre almayacağını" duyurduğu ileri sürülmüştü.

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği'nce, ameliyatlar dahil sağlık hizmetinin sunumunda herhangi bir kesintisinin söz konusu olmadığı bildirildi.

'HERHANGİ BİR KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Haberlere konu olan yazının, bölümleri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine, geçmiş ve rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır" bilgisi paylaşıldı.

Günde 150'ye yakın ameliyat yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde, ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.