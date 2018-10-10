CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yapısal reformlardır

Salıcı, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 7 ilden partililerin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda il teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Salıcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin 6. Bölge Toplantısı'nı Erzurum'da gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlık toplantısı yaptık. Toplantıya katılan eski ve yeni yöneticilerimizle beraber süreci değerlendirdik." diyen Salıcı, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde başarılı olabilmesi için gerekli yol haritasını burada çizdik" ifadesini kullandı.
'AK PARTİ ÜLKEYİ FACİA BİR DURUMA GETİRDİ'
AK Parti'nin 2002'de bir ekonomik krizin üzerine iktidara geldiğini anımsatan Salıcı, o dönemde Türkiye'de üretici fiyatı enflasyonun yüzde 32 olduğunu aktardı.
Hükümete 13 maddelik bir ekonomi programı sunduklarını anlatan Salıcı, Hükümetin konuyla ilgili bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.
Salıcı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na damadını atadı ve onunla beraber yürüyor. Bu iş damadın aklıyla olabilecek bir iş olmaktan çıktı. Dün açıklamış oldukları enflasyonla mücadele paketi için rahmetli Erbakan'ın tabiriyle söyleyeyim, 'pansuman tedbirler' var. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, yapısal reformlardır. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı bir yerde, siz istediğiniz kadar faizde indirim yapın, uzun vadede çözüm olmaz" değerlendirmesini yaptı.
Son günlerde siyasette tartışılan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü konusuna da değinen Salıcı, İsmet İnönü'nün meydan savaşları kazanan tarihi bir kişilik olduğunu bildirdi.
İsmet İnönü'nün sadece askeri değil, diplomatik başarılara da imza attığını vurgulayan Salıcı, "İnönü ile ilgili küçültücü ifadeler kullanmak İsmet İnönü'yü küçültmez. Atatürk ile İsmet İnönü ile bu ülkenin temel değerlerine dönüşmüş olan bayrağımızla, İstiklal Marşımız ile Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarıyla uğraşmanın Türkiye'ye şu ana kadar hiçbir faydası olmadı" diye konuştu.
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