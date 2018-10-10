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    Oğuz Kaan Salıcı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yapısal reformlardır

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yapısal reformlardır" dedi.

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    © AA / Hüdaverdi Yaman
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Dün açıklamış oldukları enflasyonla mücadele paketi için rahmetli Erbakan'ın tabiriyle söyleyeyim, 'pansuman tedbirler' var. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yapısal reformlardır" dedi.

    Salıcı, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 7 ilden partililerin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda il teşkilatlarıyla bir araya geldi.

    Salıcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin 6. Bölge Toplantısı'nı Erzurum'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

    "Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlık toplantısı yaptık. Toplantıya katılan eski ve yeni yöneticilerimizle beraber süreci değerlendirdik." diyen Salıcı, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde başarılı olabilmesi için gerekli yol haritasını burada çizdik" ifadesini kullandı.

    'AK PARTİ ÜLKEYİ FACİA BİR DURUMA GETİRDİ'

    AK Parti'nin 2002'de bir ekonomik krizin üzerine iktidara geldiğini anımsatan Salıcı, o dönemde Türkiye'de üretici fiyatı enflasyonun yüzde 32 olduğunu aktardı.

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    © AA /
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    Salıcı, "Geçen ay açıklanan rakamlarla birlikte üretici fiyatları enflasyonu yüzde 46 oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği tarihten itibaren teslim aldığı Türkiye'yi daha facia bir noktaya getirmiş durumda. Bunu rakamlar söylüyor. Rakamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakamları değil, istatistik kurumu rakamları yani devletin rakamları. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlemiş olduğu bürokratların hazırlamış olduğu rakamlar. 2002 krizine giderken aklımızda kalan şey neydi. Bir esnafın gidip, yazar kasasını 'ben artık iş yapamıyorum' diyerek Başbakanlık merdivenlerine atmasıydı. Ölen, intihar yok ama böyle haklı bir isyan vardı. Bugün kendisi intihar eden baba var, çocuğuna pantolon alamadığı için. Kendisini Meclis'in önünde yakmaya çalışan gençler var, Urfa'da yakmaya çalışan İbrahim var, işsizlikten dolayı. Bu boğazımıza kadar içinde batmış olduğumuz ekonomik kriz, maalesef bizim insanımızın canını almaya başladı" diye konuştu.

    Hükümete 13 maddelik bir ekonomi programı sunduklarını anlatan Salıcı, Hükümetin konuyla ilgili bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.

    Salıcı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na damadını atadı ve onunla beraber yürüyor. Bu iş damadın aklıyla olabilecek bir iş olmaktan çıktı. Dün açıklamış oldukları enflasyonla mücadele paketi için rahmetli Erbakan'ın tabiriyle söyleyeyim, 'pansuman tedbirler' var. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, yapısal reformlardır. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı bir yerde, siz istediğiniz kadar faizde indirim yapın, uzun vadede çözüm olmaz" değerlendirmesini yaptı.

    Son günlerde siyasette tartışılan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü konusuna da değinen Salıcı, İsmet İnönü'nün meydan savaşları kazanan tarihi bir kişilik olduğunu bildirdi.

    İsmet İnönü'nün sadece askeri değil, diplomatik başarılara da imza attığını vurgulayan Salıcı, "İnönü ile ilgili küçültücü ifadeler kullanmak İsmet İnönü'yü küçültmez. Atatürk ile İsmet İnönü ile bu ülkenin temel değerlerine dönüşmüş olan bayrağımızla, İstiklal Marşımız ile Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarıyla uğraşmanın Türkiye'ye şu ana kadar hiçbir faydası olmadı" diye konuştu.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oğuz Kaan Salıcı, Erzurum, Türkiye
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