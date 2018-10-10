HDP'nin Ankara Garı Katliamı hakkında araştırma önergesi reddedildi

© AA / Murat Kaynak 10 Ekim Ankara Garı katliamının 3. yıl anması: Katiller yargılanana kadar öfkemizi diri tutacağız

Genel Kurulda, HDP'nin Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'teki saldırıyla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Gar katliamı 2013 yılından beri hazırlıkları ve olacağı bilinen bir katliamdı" ifadesini kullandı.

DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI ALTINOK: GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIM

AK Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, insanlığa karşı yapılmış her türlü terör olayını kınadıklarını söyledi. Altınok, "Ancak 10 Ekim menfur saldırısını anlatmaya geçmeden, Türkiye Cumhuriyeti devletine 2015 Temmuz 20'sinden itibaren, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Ekim'e giden süreçte seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasına karşı topyekun saldırı başladı. O süreç, 1 Kasım'da Türkiye'de demokratik seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılamaması ve Türkiye'de kaos ortamının doğmasına zemin hazırlamak için yapılmış bir sürü asimetrik terör saldırısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kuruldan, kendisinin İçişleri Bakanı olduğunun hatırlatılması üzerine Altınok, "İçişleri Bakanıydım ve en iyi şekilde yaptım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti devletinde demokratik bir şekilde 1 Kasım seçimlerinin yapılmasını sağladım" karşılığını verdi.

CHP'Lİ ÖZEL: SORUMLULUK SAHİBİ BİR BAKAN OLARAK HİÇBİR ŞEY YAPMASA EDEPTEN DOLAYI SUSMASI LAZIMDIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, "Kürsüye çıkıyorsunuz, dönemin sorumluluk sahibi bakanı olarak bir özeleştiri yapmak yerine meydan okuyorsunuz, övünüyorsunuz. İnsanın, bir acının yıl dönümünde, o bombanın patlatılmasına engel olamamış İçişleri Bakanı olarak, hiçbir şey yapmasa edepten dolayı susması lazımdır" dedi.

HDP'nin önerisi ile CHP'nin eczaneler ve eczacılara yapılan saldırılarla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.