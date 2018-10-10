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    Cemal Kaşıkçı

    Cemal Kaşıkçı, kaybolmadan önce Sakarya'daki kongre programını iptal etmiş

    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    Türkiye
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce Sakarya'da katılacağı kongre programını, yetkilileri arayıp iptal ettirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Kaşıkçı ile görüştüğü öğrenilen Sakarya Üniversitesi'nde görevli Mısırlı Öğretim Üyesi Cemal Nassar, "Gelmeden önce aradı, iptal ettiğini söyledi. Daha sonra bu hadise oldu, çok üzgünüz" dedi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
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    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen 4. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi'ne katılacaktı. SAÜ Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği kongreden bir süre önce enstitü yetkililerini arayan Kaşıkçı, programlarının yoğunluğundan dolayı kongreye katılamayacağını söylediği öğrenildi.

    Organize edilen kongre bugün SAÜ Kongre Merkezi'nde başladı ancak programda Cemal Kaşıkçı yalnızca afişlerdeki fotoğrafı görüldü. Sakaryalı öğretim üyeleri ve öğrenciler Kaşıkçı'nın kaybolması sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

    'YOĞUN BİR PROGRAMI VARDI'

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Kaşıkçı'nın katılımını organize eden Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde görevli Dr. Cemal Nassar, Suudi gazetecinin son konuşmalarında kendisine programının yoğun olduğunu ilettiğini belirterek, "Sakarya'da olacak kongre büyük olduğu için bir konuşmacı listesi hazırladım. 30 isim arasından onu seçtim. Ortadoğuyla ilgili genel bir konuşma olacağı için böyle bir tercih yaptım. Katar'dan, Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan da çok kişiyi çağırdım ama o bu konuda uzmandı. Sadece panellerde bir sıkıntı, anlaşmazlık oldu. Afişte ismi TV Müdürü olarak yazdığı için sorun yaşadık. Ben sadece şu anda gazeteciyim demişti bana. Sonra o anlaşmazlık tamamlandı, unvanı düzeltildi. Kabul etti ama ondan sonra iptal etti. İlk önce daveti kabul etti, gelecekti daha sonra burayla irtibata geçti iptal etti. Çünkü çok yoğun bir programı vardı" diye konuştu.

    'KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYINCA DEVAM ETTİK'

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde Türk polisi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Programı organize eden SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Tuncay Kardaş, Kaşıkçı'dan Ortadoğu'daki ekonomik sorunları dinlemeyi beklerken bu olayın yaşandığını belirterek, "Kendisi konuşmacılardan biriydi. Ortadoğu'nun son dönemde yaşanılan ekonomik siyasi gelişmelerden bahsedecekti. Arkadaşlarımız kendisiyle irtibata geçti, kendisinden haber alınamayınca bu durum olunca biz de diğer konuklarımızla devam ettik. Konuşmacıların merak ettiği bütün dünyanın merak ettiği bir konu. Bu konuda kesin bir bilgi yok. Hala olayın teyit edilmediğini biliyorsunuz. Bir konuktu, fikirlerini Ortadoğu'daki son gelişmeleri bir gazeteci gözüyle anlatmayı düşünüyordu. Malesef bu hadise meydana geldi" dedi.

    'KEŞKE BUGÜN GELSEYDİ'

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
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    SAÜ Ortadoğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yıldırım Turan, bugün başlayan kongrede kaybolan gazetecinin konuşulduğunu belirterek, "Bu olay sebebiyle Kaşıkçı'nın ismi daha ön plana çıkmaya başladı. Konuğumuzdu gelmeden neden gelmediğini iptal ettiğini söylemişti. Bunun hakkında çok detaylı bilgimiz yok. Posterlerimizde ismi yazıyordu onu silecek vaktimiz olmadı. Son dakikada böyle bir gelişme oldu. Şu anda birçok medya kuruluşu bilgi almak için bize danışıyorlar. Biraz aslında talihsiz bir olay keşke bugün gelseydi, kendisini konuştursaydık, konuşsaydı öğrencilerimiz konuklarımız kendisinden faydalansaydı" diye konuştu.

    Etiketler:
    iptal, konuşmacı, etkinlik, Sakarya Üniversitesi, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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