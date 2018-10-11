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01:54 11 Ekim 2018
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    Denizli'de '14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiası: 5 gözaltı

    '14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiası: 5 gözaltı

    DHA
    Türkiye
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    Denizli'nin Kale ilçesinde Suriyeli oldukları öğrenilen 10 kişinin, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Olaya tepki gösterilmesi üzerine kentte olaylar çıkarken, 5 kişi gözaltına alındı.

    Olay yeri
    © AA /
    Suriyeli engelli çocuğa ağabeyinin cenazesi sırasında tecavüz ettiler
    Suriyeli 10 sığınmacının Denizli'nin Kale ilçesindeki 14 yaşındaki N.D. isimli kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. N.D. adlı kız çocuğunun cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay polise bildirildi.

    İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olaya karışan 10 Suriyeliyle ilgili gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5’ini yakalayıp gözaltına alırken diğer 5 kişinin henüz yakalanamadığı öğrenildi.

    TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR FAİLLERİN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEDİ

    Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    İLÇEDEKİ 30 SURİYELİ AİLE GÜVENLİK AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

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    DHA
    Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldüren zanlılar hakim karşısında
    Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güevinlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale'ye geldi.

    YEREL BASINA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    İlçede gerginlik devam ederken, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçe genelinde yayın yasağı getirildiği öğrenildi.

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    Etiketler:
    çocuklara yönelik cinsel istismar, Tecavüz, suriyeli sığınmacı, Kale, Denizli, Türkiye
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