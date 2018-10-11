'14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar' iddiası: 5 gözaltı

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olaya karışan 10 Suriyeliyle ilgili gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5’ini yakalayıp gözaltına alırken diğer 5 kişinin henüz yakalanamadığı öğrenildi.
TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR FAİLLERİN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEDİ
Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İLÇEDEKİ 30 SURİYELİ AİLE GÜVENLİK AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ
YEREL BASINA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
İlçede gerginlik devam ederken, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçe genelinde yayın yasağı getirildiği öğrenildi.
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