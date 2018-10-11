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05:18 11 Ekim 2018
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    TBMM Genel Kurulu

    Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
    © AA / Aytaç Ünal
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    Kanun, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak.

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.

    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
    © AA / Hüseyin Haskan
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    4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.

    İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAĞIN BÜTÇESİ CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENECEK

    Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek. Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

    PERSONEL İSTİHDAMI

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

    Lütfi Elvan
    © AA / Aytaç Ünal
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    Bankada İş Kanunu'na tabi çalışanlarla banka arasında çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.

    KALKINMA FONU

    Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulacak.

    Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve bu fonun bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye Kalkınma Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilecek.

    Başbakan Yardımcısı ve Lütfi Elvan
    © AA / Murat Kula
    Kalkınma Bakanı Elvan: Moody's'in kararı tamamen siyasi
    Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi olmayacak.

    Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak bankanın gerek duyması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilecek.

    Türkiye Kalkınma Fonu'nun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad altında ücret veya masraf ödenmeyecek.

    KREDİ KULLANIMLARI İŞLEMLERİ DESTEKLEME FONUNDAN İSTİSNA OLACAK

    Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisna olacak.

    ALT FONLAR, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF

    borsa istanbul
    © Fotoğraf : Twitter
    İslami Kalkınma Bankası'ndan Borsa İstanbul'da hisse hamlesi
    Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun altında kurulacak alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

    Banka, Türkiye Kalkınma Fonu'nda sahip olduğu paylar nedeniyle Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi olmayacak.

    DENETİM

    Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan raporun TBMM'ye sunulması suretiyle yapılacak.

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve iştirakleri, Harcırah Kanunu'na, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'a, Taşıt Kanunu'na, Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu'na tabi olmayacak.

    Lütfi Elvan
    © AA / Aytaç Ünal
    Kalkınma Bakanı Elvan: Enflasyon artışında 3 temel faktör var
    Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

    Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında banka üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurt dışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan istisna olacak.

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    Etiketler:
    Kalkınma fonu, Yeni Kalkınma Bankası, TBMM Genel Kurulu, Türkiye
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