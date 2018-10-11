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08:43 11 Ekim 2018
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    AK Parti Genel Merkezi

    AK Parti'den seçim uyarısı: Birbirinizi yıpratmayın

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti'den yerel seçimlerde boy gösterecek aday adaylarının birbirini yıpratmaması, olumsuz kampanya yürütmemesi için uyarı yapıldığı bildirildi.

    Bu hafta Isparta ve Kayseri'de partisinin yerel seçim kampanyasına start verecek olan Erdoğan'ın aday adaylarına uyarılarda bulunduğu belirtildi. Kızılcahamam'da teşkilatlarla bir araya gelen Erdoğan, aday profilini de açıkladı.

    AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Murat Kula
    'Erdoğan gelecek ay Türkiye turuna başlayacak, yerel seçimler için nabız yoklayacak'
    Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığı habere göre, sahada belediye başkan aday adaylarının birbirine karşı saygılı olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, birbirlerini yıpratanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

    İsim belirlemede ‘siyasi performans ve siyasi referans'ı esas alacağını belirten Erdoğan, AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, aday olsun ya da olmasın tüm isimlerin AK Parti davasına ve seçim sürecine hizmet etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

    ''AK PARTİLİ OLMA VASFINDAN UZAKLAŞAN' KİŞİLERLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK'

    AK Parti, Erdoğan
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Cumhurbaşkanı, adayların açıklanmasının ardından, listede yer bulamayan kişilerin olumsuz kampanya yürütmemesi, partiyi seçimlerde temsil edecek adaylara sonuna kadar destek verilmesi gereğini ifade etti.

    Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarından aday adaylarının partiye zarar verecek olası hareketlerinin önlenmesi için dikkat edilmesini istedi. Buna göre Kızılcahamam kampında belirlenen adaylık şartlarını taşımayan, referansları olumsuz olan aday adayları liste dışında kalacak. 'AK Partili olma vasfından uzaklaşan' kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak.

    Etiketler:
    yerel seçimler, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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