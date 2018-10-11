ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yapılması gereken doğru şey papaz Brunson'ın serbest bırakılması

© REUTERS / Osman Orsal Brunson'un avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasını bekliyoruz

Pompeo, Washington'daki Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, "Yapılması gereken doğru şey bu. Türkiye'nin yapması gereken insani bir şey… Çok yakında (Brunson) ve eşinin Amerika'ya geri dönebileceğinden çok umutluyum" dedi.

Serbest bırakılmasının ABD-Türkiye ilişkileri için ne anlama geleceğini sorulduğunda Pompeo, "Bu önemli bir adım" dedi.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.