Savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga, adli boyuta taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan ile Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga eden şarkıcı Berkay'ın burnunun kırıldığı belirtilmişti.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavgaya sebebiyet veren olayın Turan'ın kendisine yönelik olarak sözlü taciz olduğunu ileri sürmüştü.

Turan, olay sonrası taciz iddialarını redderken Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye silahla gittiğini ve şarkıcıya, "Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" dediğini açıklamıştı.