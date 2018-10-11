İzmir Adliyesi gaz kaçağı nedeniyle boşaltılıyor: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesi'nde gaz kaçağı nedeniyle tahliye işlemi başlatıldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkilileri, ilk bulgulara göre sabotaj ihtimali olmadığını söyledi.

İzmir Adliyesi binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı. Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

'SABOTAJ İHTİMALİ YOK'

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

Emniyet yetkilileri, ilk bulgulara göre sabotaj ihtimali olmadığını söyledi.