İzmir Adliyesi gaz kaçağı nedeniyle boşaltılıyor: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesi binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.
Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı. Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.
'SABOTAJ İHTİMALİ YOK'
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.
Emniyet yetkilileri, ilk bulgulara göre sabotaj ihtimali olmadığını söyledi.
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