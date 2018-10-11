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14:11 11 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

    'Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın nerede ve ne zaman öldürüldüğünü biliyor'

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Türkiye
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

    Middle East Eye (MEE) sitesinde David Hearst'ın soruşturmaya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kaşıkçı 2 kişi tarafından öldürülüp vücudu parçalara ayrılmadan önce Başkonsolos'un odasından sürüklenerek çıkarıldı.

    ‘ADLİ TIP EKİBİ KONSOLOSLUK BİNASINDA NEREYE BAKACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR'

    Energy Secretary Ernest Moniz speaks at a signing ceremony for a memorandum of agreement to establish the Manhattan Project National Historic Park, Tuesday, Nov. 10, 2015, at the Interior Department in Washington
    © AP Photo /
    ABD'li eski bakan, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'daki rolünü askıya aldı
    Bu kaynaklardan biri olan Türk bir yetkili, "Kaşıkçı'nın ne zaman öldürüldüğünü biliyoruz, hangi odada öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanmak üzere hangi odaya götürüldüğünü de biliyoruz. Adli tıp ekibi —binaya girmelerine izin verilirse- nereye bakacaklarını çok iyi biliyor" dedi.

    ‘KAŞIKÇI'NIN BAŞKONSOLOSLUĞA GİDECEĞİ GÜN TÜRK ÇALIŞANLARA İZİN VERİLDİ'

    Yine kaynağın aktardığına göre Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü konsolosluğu arayıp gelmesine gerek olup olmadığını sordu ve belgelerinin hazır olduğunu öğrendi, kendisine 13.00 için randevu verildi. Bu konuşmadan yarım saat önce de konsolosluktaki Türk çalışanlar genelde 1 saat süren öğle yemeği molasındaydı. Fakat ‘üst düzey bir diplomatik toplantı'dan ötürü yemekten dönmemeleri ve tüm öğleden sonra izin yapmaları istendi.

    ‘BAŞKONSOLOS'UN ODASINDAN ÇIKARILDI, ÖLDÜRÜLDÜ, ÜÇÜNCÜ BİR ODADA PARÇALARA AYRILDI'

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD Senatosu'ndan Trump'a Magnitsky Yasası kapsamında 'Kaşıkçı soruşturması' talebi
    İlk olarak Kaşıkçı'nın da yazarı olduğu Washington Post gazetesinin yayınladığı ve üzerinde çekildiği zamanın da belli olduğu bir fotoğrafa göre Kaşıkçı 13.14'te konsolosluk binasına giriş yaptı. Bir yetkilinin karşıladığı Kaşıkçı, Başkonsolos'un odasına götürüldü. Bundan kısa süre sonra 2 kişi odaya girdi, Kaşıkçı'yı oradan sürükleyerek çıkardı ve öldürmek üzere başka bir odaya götürdü. Kaşıkçı'nın cansız bedeni üçüncü bir odada da parçalara ayrıldı.

    ‘KAŞIKÇI'YI UYUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR'

    Suudi bir kaynağın Reuters ajansına verdiği demeçte, konsolosluğun içinde Kaşıkçı'ya ilaç vermeye çalışıldı, bu girişim aşırı dozla sonuçlandı.

    ‘GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI YANLARINDA'

    ABD Kongresi
    © AA /
    ABD'de kongre üyelerinden Trump'a 'Kaşıkçı' mektubu
    Bir kaynak da Suudilerin binadan ayrılırken güvenlik kameralarının bulunduğu odadan tüm sabit diskleri yanlarında götürdüğü bilgisini paylaştı.

    ‘SUUDİ BAŞKONSOLOS 3 GÜNDÜR EVİNDEN ÇIKMIYOR'

    Bu arada diğer bir Türk kaynak, Başkonsolos'un 3 gündür evinden ayrılmadığını ve tüm randevularını iptal ettiğini söyledi. Kaynağa göre Türk polisi, konutunu ve konsolosluğa kayıtlı tüm araçları incelemek için güvenli bir yere götürmek istiyor, ancak Suudiler buna izin vermiyor.

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    Etiketler:
    Türk, MEE, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, David Hearst, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Türkiye
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