MHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağıran heyete beraat

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in avukatları ile müdahil MHP'nin avukatı Kürşat Üçüncü katıldı. Avukat Üçüncü, sanıklara ilişkin şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti.
Hakim, 'suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdiğini açıkladı.
İddianamede, sanıkların, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak, parti delegelerini 15 Mayıs 2016'da Esenboğa Havalimanı yakınındaki otelde yapılacak olağanüstü parti kongresine çağırdıkları ifade edilmişti.
Çağrıya uygun olarak 15 Mayıs sabahı 500 kişilik grubun otel çevresindeki polis kontrol noktalarına gittiği, polisin ise Ankara 25. İcra Dairesinin Akyurt İcra Müdürlüğüne gönderdiği talimat yazısına dayanarak, otele ulaşmak isteyen delegelerin ve partililerin geçişine izin vermediği anlatılan iddianamede, bekleyen kişi sayısının ilerleyen saatlerde arttığı, 200 kişilik grubun havaalanı yolunu bir saat süreyle trafiğe kapattığı kaydedilmişti.
ALİ SAĞIR, MEHMET BİLGİÇ VE AYHAN EREL'İN HAPSİ İSTENİYORDU
"Sanıkların, kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak, TBMM'de grubu bulunan MHP yönetimi ve teşkilat yapısını doğrudan etkileyecek kongre girişimlerinin 'mevzuatı bilmemek' veya 'yanlış yorumlamaktan' kaynaklandığının değerlendirilemeyeceği" ifade edilen iddianamede, şöyle denilmişti:
İddianamede sanıklar Ali Sağır, Mehmet Bilgiç ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Aksaray Milletvekili seçilen Ayhan Erel'in, 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapsi isteniyordu.
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