Rudaw: Çavuşoğlu’nun Erbil ziyareti iptal edildi

© REUTERS / Ümit Bektaş Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'e gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret etmesi planlanıyordu.

Rudaw'ın edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Erbil ziyareti iptal edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'de de bazı temaslarda bulunması planlanıyordu. Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Erbil'de de bazı üst düzey temaslarda bulunacağı ifade eden açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir" denilmişti.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU BAĞDAT'TA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

#Irak makamlarıyla yapacağımız görüşmeler için Bağdat’tayız. Dost ve kardeş Irak halkına #Türkiye’den selam getirdik!



We are in Baghdad for meetings with Iraqi authorities. We brought greetings from #Turkey to the friendly and brotherly people of #Iraq! pic.twitter.com/uVfmAp8NpD — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 11, 2018

​Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Abdulmehdi görüşmesi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.