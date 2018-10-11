Kayseri'de IŞİD'in Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu 'Abu Jafar'ın akrabaları dahil 7 kişiye gözaltı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mısır, Suriye ve Rusya vatandaşı 3'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında IŞİD'in Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı şahsın kardeşlerin ve akrabalarının da yer aldığı açıklandı.

© AA / Dışişleri Bakanlığı Aileleri IŞİD'e katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

DHA'nın haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Kayseri'nin Talas ve Melikgazi İlçelerinde operasyon yapıldı.

IŞİD örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı şahısla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında Abu Jafar'ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahısların gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınanların Rusya uyruklu Rashid Enıkeev ile yine Rusya uyruklu Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır uyruklu Nada Ahmed M. olduğu belirtildi.

ENIKEEV TÜM DÜNYADA ARANIYORDU

Gözaltına alınan IŞİD üyelerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan Rashid Enikeev'in uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü, IŞİD tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, IŞİD içinde faaliyet yürütürken, ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınanlar sorgularının ardından Kayseri Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Muayeneye tekerlikli sandalye ile gelen örgüt üyelerinden biri, polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirilerek adliyeye gönderildi.

Zanlılar, örgüt üyeliği ve sahtecilikten nöbetçi Sulh ceza mahkemesine sevkedildi.