Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı: Yerli ve milli projelere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin değerlendirildiği bildirildi.

© AA / Rauf Maltaş Yerli helikopter ATAK'ın tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

Toplantıda, geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.