ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'ndan Brunson'a ziyaret

Brunson'ın, çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelen Hovenier, burada yaklaşık 45 dakika kaldı.
© REUTERS / Osman Orsal
Hovenier, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı.
Brunson, yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.
Tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson'ın avukatı, müvekkilinin "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, 3 Ekim'de Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)