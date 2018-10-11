ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'ndan Brunson'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, 'sağlık sorunları' nedeniyle de tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u İzmir'deki evinde ziyaret etti.