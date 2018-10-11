Lise ders kitabında 68'lilere, Gezmiş, Çayan ve Kaypakkaya'ya yer verildi

İKİ SAYFADA YER ALDI
12'nci sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında "Yumuşama Dönemi'nde Dünyadaki Ekonomik Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler" adlı ünitede 68 Kuşağı başlığı da yer aldı. 68 hareketi, geçen yılki kitaplarda çoğu dünyadaki gelişmeleri anlatan üç cümle ile özetlenirken, bu yıl yaklaşık iki sayfada ele alındı. Kitapta, dünya çapındaki eylemlere geniş yer verildi. Türkiye ile ilgili bölümde ise şu ifadeler var:
"Türkiye'deki 68 eylemlerinin en önemli özelliği antiemperyalist bir nitelik taşımasıydı. Tüm dünyada yayılan savaş karşıtlığı ve özgürlük fikrinden etkilenen sol görüşlü gençlik, Amerikan 6. Filo'sunun Türkiye ziyaretine karşı protesto gösterileri yaptı. 29 Nisan 1968'de Ankara'da yapılan mitingde ‘Tam bağımsız gerçekten demokratik Türkiye' sloganı on binler tarafından tekrarlandı. Türkiye'de 68 Kuşağı; Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimler liderliğindeki sol hareketle özdeşleştirildi."
Kitapta ayrıca "12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi" başlıklı bölümde Türkiye İşçi Partisi, Mihri Belli, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar'a da şu sözlerle yer verildi:
NATO ELEŞTİRİSİ
Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre aynı ders kitabında, Türkiye'nin NATO üyeliği de, "Türkiye, Atatürk zamanındaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir siyaset izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi" ifadesiyle eleştirildi.
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