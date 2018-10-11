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23:57 11 Ekim 2018
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    Ankara'da çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını, idam edilmelerinin 43. yılında mezarı başında andı.

    Lise ders kitabında 68'lilere, Gezmiş, Çayan ve Kaypakkaya'ya yer verildi

    © AA / İsmail Çimen
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında 68 hareketine geniş yer verildi.

    Rıdvan Dilmen
    © AA /
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    Kitapta '68 eylemlerinin en önemli özelliği anti-emperyalist nitelik taşıması' diye özetlendi. Kitapta 68 kuşağının dilinde yer eden "Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye" sloganı vurgulanırken, Deniz Gezmiş'in yanı sıra, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya da 68 hareketinin önderleri olarak sıralandı.

    İKİ SAYFADA YER ALDI

    12'nci sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında "Yumuşama Dönemi'nde Dünyadaki Ekonomik Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler" adlı ünitede 68 Kuşağı başlığı da yer aldı. 68 hareketi, geçen yılki kitaplarda çoğu dünyadaki gelişmeleri anlatan üç cümle ile özetlenirken, bu yıl yaklaşık iki sayfada ele alındı. Kitapta, dünya çapındaki eylemlere geniş yer verildi. Türkiye ile ilgili bölümde ise şu ifadeler var:

    "Türkiye'deki 68 eylemlerinin en önemli özelliği antiemperyalist bir nitelik taşımasıydı. Tüm dünyada yayılan savaş karşıtlığı ve özgürlük fikrinden etkilenen sol görüşlü gençlik, Amerikan 6. Filo'sunun Türkiye ziyaretine karşı protesto gösterileri yaptı. 29 Nisan 1968'de Ankara'da yapılan mitingde ‘Tam bağımsız gerçekten demokratik Türkiye' sloganı on binler tarafından tekrarlandı. Türkiye'de 68 Kuşağı; Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimler liderliğindeki sol hareketle özdeşleştirildi."

    Kitapta ayrıca "12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi" başlıklı bölümde Türkiye İşçi Partisi, Mihri Belli, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar'a da şu sözlerle yer verildi:

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    © AA /
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    "1961 Anayasası ile oluşan demokratik ortamdan istifade eden Türkiye İşçi Partisi (TİP); solcu aydınları, sendikacıları ve sosyalistleri bünyesine toplayarak Türk siyasetinde yerini aldı. Başlangıçta seçimlerde belli oranda başarı gösteren TİP kendi içerisinde M. Ali Aybar, Behice Boran, Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi önde gelen fikir insanları ve Yön dergisi gibi yayınlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. (…) Sol partilerin 1969 seçimlerinde aldığı başarısız sonuçlar, Türkiye'de sosyalizmin inşasının seçimle değil devrimle olabileceği yönündeki inancı güçlendirdi."

    NATO ELEŞTİRİSİ

    Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre aynı ders kitabında, Türkiye'nin NATO üyeliği de, "Türkiye, Atatürk zamanındaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir siyaset izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi" ifadesiyle eleştirildi.

    Etiketler:
    NATO, İbrahim Kaypakkaya, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Türkiye
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