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23:56 11 Ekim 2018
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    Mekke- Suudi Arabistan

    Yeni Şafak yazarı: Mekke'ye giden hacıların can güvenliği tehlikede

    © AFP 2018 / Mohammed al Shaikh
    Türkiye
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    Türkiye'deki Suudi Arabistan konsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayından yola çıkan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Mekke ve Medine'ye giden hacıların can güvenliğinin bulunmadığını, bu toprakların statüsünün değişmesi gerektiğini söyledi.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    'Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın nerede ve ne zaman öldürüldüğünü biliyor'
    İlk kez umreye gittiğinde Suudi polisi tarafından tartaklandığını anlatan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Mekke'nin de bakımsızlıktan pislik içinde olduğunu yazdı.

    Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan ve öldürülmüş olduğundan şüphelenilen Cemal Kaşıkçı olayından yola çıkan Öztürk, artık kimsenin kutsal topraklarda da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

    Öztürk'ün Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısının tamamı şu şekilde:

    ''İlk defa umreye gitmiştim. 15 yıl önceydi. İlk giden her Müslüman gibi heyecanım çok yüksekti. Mekke'yi ilk gördüğümde iki şeyin şaşkınlığını yaşamıştım:

    Biri, İslam dünyasının her yanından gelen ve "ümmet" dediğimiz topluluğu oluşturan dünya Müslümanlarının fakirliği ve perişan haliydi.
    İkincisi ise kirlilik, düzensizlik ve kargaşa içinde kutsal şehirleri yöneten Suud devletinin, hacı adaylarına uyguladığı mezhep baskısıydı.

    Bu iki şey o manevi ortamda beni rahatsız etse de, ibadete kendimi vererek unutmaya çalıştım. Lakin her yıl gittiğimde, fakirlik ve pejmürdelik içinde görünen Müslümanların durumu değil de, Suud rejiminin Vahhabi mezhebine göre ibadet yapmam için uyguladığı baskı beni rahatsız ediyordu.

    NEDEN MEKKE VE MEDİNE VAHHABİ MEZHEBİNE GÖRE YÖNETİLİR?

    Mekke'ye doğru el açıp dua edenlere, Kabe'nin örtüsüne sarılıp ağlayanlara, Peygamberimiz'in huzurunda gözyaşı dökenlere Suudlu polisler müdahale ediyor, "Haci haram" diyerek nezaketsizce fiziksel müdahalede bulunuyordu.

    Sonunda Medine'de Peygamberimiz'in mescidinde, bana yapılan bu müdahalelerden birine karşı tepki verince, polisler o kutsal mescidin içinde beni tartaklayıp, tutuklamak istediler.

    Peygamberimiz'in huzurunda, mescidin içinde arbede yaşanmasına neden olduğum için utanç duydum. Ama oradaki polisler hiç de utanmadan beni tartaklamaya ve götürmeye kalktılar.

    Suçum, Peygamber'in huzurunda gözyaşı dökmek ve buna müdahale eden polise direnmek!

    Eminim, umre ya da hacca giden herkes Suud polislerinin bu müdahaleleriyle karşılaşmıştır. Ancak ben o gün şunu not etmiştim defterime:

    ‘Neden Vahhabi mezhebine göre burada ibadet etmek zorundayım? Neden Mekke ve Medine bu kadar pislik içinde, bu kadar düzensiz ve perişan halde? Neden bütün tarihi mirasımız, hatıralarımız, tarihi eserlerimiz "şirk!" denerek Suud rejimi tarafından yıkıldı ve kimse ses çıkarmadı? Neden İslam alemi için kutsal bu topraklar ortak bir komisyon tarafından yönetilmiyor?

    MEKKE VE MEDİNE OLMASA SUUD'IN İTİBARI KALMAZ

    Suudi Arabistan devleti, Mekke ve Medine'nin statüsünü ve yönetim şeklini tartışmayı, Allah'ın varlığını tartışmaktan daha tehlikeli görür! İnanın bunu sadece toprak egemenliği açısından düşünmüyor. Suud rejimi, tüm meşrutiyetini ve saygınlığını bu iki kutsal şehrimizin varlığından alır. Müslümanlar "Kutsal Topraklar" dediğinde, Suud rejimi de bundan pay alır kendine.

    Eğer Mekke ve Medine olmasa, Suud, Kuveyt gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi, petrolü, parası olan ama saygınlığı, gücü olmayan ülke konumuna düşer.

    Bu nedenledir ki, Riyad ne zaman bu tartışma açılsa, deliye dönmüş deve gibi kaçar oradan.

    Bunu tartışmadığı gibi, kutsal toprakların perişan halini düzeltmeyi, iyileştirmeyi de beceremez.

    MEKKE VE MEDİNE'NİN STATÜSÜNÜ NEDEN TARTIŞMALIYIZ?

    Şimdi Mekke ve Medine'nin statüsünü yeniden tartışmak gerekiyor. Sadece mezhebi baskı, kötü yönetim, beldenin perişan edilmesi değil sorunumuz. Artık Suud, konsolosluğunda adam öldüren, onu parçalara ayırıp ortadan kaldıran bir devlet olmakla suçlanıyor. Yani "emin" bir devlet değil artık.

    Şimdi kim, İstanbul'daki Suud konsolosluğuna vize için gitse, aklına bu binada adam kesildiği gelecektir. Benim gibi Suud rejimini eleştiren gazetecilerin umre ya da hacca gitmesi halinde can güvenliği tehlikede demektir.

    Kim Suud'un Cemal Kaşıkçı gibi yabancı gazetecileri, yazarları, ilim adamlarını muhalif olduğu gerekçesiyle "kesmeyeceğini" garanti edebilir? Hiç kimse veremez. Nitekim Cemal Kaşıkçı, kaybolmadan üç gün önce verdiği demeçte, ülkesinde keyfi olarak insanların tutuklandığını, ortadan kaybolduğunu söylemişti.

    Prens Selman rejimi iktidarda olduğu sürece, Suud'un hiçbir konsolosluğu, büyükelçiliği ve toprakları güvenli değildir. O topraklara giden hacıların can güvenliği tehlikededir. Bir infaz timi elçiliğe ya da kutsal topraklara giden herhangi bir kişiyi kaçırıp, Cemal Kaşıkçı gibi yok edebilir.

    Peki din alimlerimize, hocalarımıza soruyorum: Emin devlet, emin belde olmaktan çıkan Suud'a, hac için gitmek halen farz mıdır? Kutsal toprakların, emin insanlar ve devlet tarafından yönetilmesi vacip midir, değil midir?

    ABD TARAFINDAN ESİR ALINMIŞ BİR DEVLET ÖZGÜR DEĞİLDİR

    Mekke ve Medine'nin statüsü bir de ABD-Suud ilişkisi nedeniyle değişmek zorundadır.

    Trump, tüm dünyanın gözü önünde, "biz olmazsak iki hafta iktidarda kalamazsın, paraları öde kral" diyerek, Suud Kralı'nı aşağıladığı gibi, haraca bağladığını, esir aldığını, ABD kontrolünde olduğunu göstermiş oldu.

    Yani kutsal toprakların bulunduğu ülkenin yönetimi, ABD tarafından zorla esir alınmışsa, orada can ve mal güvenliği, özgürlük söz konusu olabilir mi? Yarın ABD, Mekke ve Medine'nin güvenlik nedeniyle kapatılmasını istese, bu rejim ona karşı gelemeyecek derecede esir durumdadır.

    İşte bu nedenlerle, bu iki kutsal şehir, İslam ülkelerinin ortak yöneteceği özerk bir yapıya dönüşmeli. Suud rejimi de diğer ülkeler kadar söz sahibi olmalı.

    Mekke ve Medine Müslümanlara aittir, Suud hanedanlığına değil. O yüzden perişan haldeki kutsal şehirlerimizin bir an önce özerk bir yapıya kavuşması için Müslüman ülkelerin harekete geçmesi gerekir''.

    Etiketler:
    Yeni Şafak, Cemal Kaşıkçı, Kemal Öztürk, Medine, Mekke, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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