Hilal Cebeci'den tepki çeken 'çav bella' klibi

Türkiye’de de hayranları bulunan 'La casa de papel' dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.
Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edlemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.
Böyle bir rezillik kabul edlemez.— Bağımsız Sinema Merkezi (@BSM_TR) October 11, 2018
Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır.
Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız.
Derhal bu rezilliğe son verin @hilalcebeciii pic.twitter.com/G3ajDVkLoL
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