Hilal Cebeci'den tepki çeken 'çav bella' klibi

Türk pop sanatçısı Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen 'Bella Ciao' (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

© AFP 2018 / PIERRE VERDY Tom Waits, Trump karşıtlarına destek için 'Bella Ciao' söyledi

Popçu Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak hafızalara kazınan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye’de de hayranları bulunan 'La casa de papel' dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edlemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

Böyle bir rezillik kabul edlemez.

Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır.

Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız.

Derhal bu rezilliğe son verin @hilalcebeciii pic.twitter.com/G3ajDVkLoL — Bağımsız Sinema Merkezi (@BSM_TR) October 11, 2018

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