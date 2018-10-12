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08:29 12 Ekim 2018
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    Özgür Özel

    Özel'den Erdoğan'ın CHP hisseleri teklifine tepki: Direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz

    © AA / Fatih Kurt
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi amacıyla MHP ile yasa teklifi hazırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir" diye tepki gösterdi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Fatih Kurt
    Bahçeli: CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri teklifine destek veririz
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi amacıyla MHP ile yasa teklifi hazırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir" diye tepki gösterdi.

    Özel, "Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın" diye konuştu

    Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, şunları söyledi:

    'İŞ BANKASI HİSSELERİNE KAFAYI TAKMIŞ DURUMDA'

    "Cumhuriyet'in tüm değerleriyle, kurucularıyla kavga eden, İkinci Cumhurbaşkanı'na her fırsatta dil uzatan, onun üzerinden Atatürk ile hesaplaşan birisi, bir yandan da İş Bankası hisselerine kafayı takmış durumda. En son Kenan Evren tenezzül etmişti. Vasiyette İsmet İnönü'nün çocuklarının yüksek tahsilleri için ihtiyaç duyulan yardımın yapılacağı da yer alıyor. Sen Atatürk'ün vasiyetine bu kadar hassassan, bu vasiyette adı geçen, çocuklarını kendi evlatları gibi gözettiği İsmet Paşa'ya niye düşmansın? Uyacaksan, Atatürk'ün manevi evlatlarıyla ilgili ağzına alınmayacak lafları söyleyen ‘Akitleri' sustur.

    'BİZ VASİYETE UYUYORUZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için düzenleme yapacağız
    Atatürk'ün vasiyetinin bir kısmını biz, bir kısmını Erdoğan uyguluyor. Biz yönetim kurulu üyesi veriyor, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, parayı da TTK (Türk Tarih Kurumu) ve TDK'ya (Türk Dil Kurumu) gönderiyoruz. Biz vasiyete uyuyoruz. Peki sen uyuyor musun? Sayıştay raporu, 'TDK 2017'de İş Bankası'ndan 146 milyon lira aldı. Hesaplarında 1.5 milyar TL var. Bu paranın son yıl sadece 18.5 milyonunu harcamış' diyor. 1.5 milyar lira var, Atatürk bırakmış. Bu paraları Türk dilini geliştirmek, Türk tarihini incelemek, dilini yaygınlaştırmak için kullanmıyor, paraları Varlık Fonu'ndaki bankalara likidite olarak koyuyor.

    'ANAYASA, YASA VE AHLAKA AYKIRI İŞ'

    Bu parayı, o kuruma da vermeyecek. Bütün hesabı bu. Atamadığı 4 koltuk var, 'O koltuğa da ben atama yapacağım' diyor. MHP ile birlikte düzenleme yapılabileceğini söylemiş. Vasiyet özel hukuktur. Özel hukuku genel hukuk kuralları aşamaz. Buna karşı kanun çıkaramazsın. Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın."

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    Etiketler:
    Hisse, Türk Dil Kurumu (TDK), Türk Tarih Kurumu (TTK), İş Bankası, MHP, AK Parti, CHP, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Türkiye
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