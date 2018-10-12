Özel'den Erdoğan'ın CHP hisseleri teklifine tepki: Direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz

Özel, "Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın" diye konuştu
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, şunları söyledi:
'İŞ BANKASI HİSSELERİNE KAFAYI TAKMIŞ DURUMDA'
"Cumhuriyet'in tüm değerleriyle, kurucularıyla kavga eden, İkinci Cumhurbaşkanı'na her fırsatta dil uzatan, onun üzerinden Atatürk ile hesaplaşan birisi, bir yandan da İş Bankası hisselerine kafayı takmış durumda. En son Kenan Evren tenezzül etmişti. Vasiyette İsmet İnönü'nün çocuklarının yüksek tahsilleri için ihtiyaç duyulan yardımın yapılacağı da yer alıyor. Sen Atatürk'ün vasiyetine bu kadar hassassan, bu vasiyette adı geçen, çocuklarını kendi evlatları gibi gözettiği İsmet Paşa'ya niye düşmansın? Uyacaksan, Atatürk'ün manevi evlatlarıyla ilgili ağzına alınmayacak lafları söyleyen ‘Akitleri' sustur.
'BİZ VASİYETE UYUYORUZ'
'ANAYASA, YASA VE AHLAKA AYKIRI İŞ'
Bu parayı, o kuruma da vermeyecek. Bütün hesabı bu. Atamadığı 4 koltuk var, 'O koltuğa da ben atama yapacağım' diyor. MHP ile birlikte düzenleme yapılabileceğini söylemiş. Vasiyet özel hukuktur. Özel hukuku genel hukuk kuralları aşamaz. Buna karşı kanun çıkaramazsın. Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz ama günü geldiğinde de tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın."
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