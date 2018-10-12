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10:12 12 Ekim 2018
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    Andrew Brunson

    Sabah yazarı Güngör: Brunson için piyasalar toto oynuyor, borsacılar yüzde 50 şans veriyor

    © AP Photo / Emre Tazegul
    Türkiye
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    Sabah yazarı Dilek Güngör, İzmir'de FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig için piyasaların toto oynadığını söyledi. Güngör, "Bankacıların yüzde 75 bırakılır dediği Brunson için borsacılar yüzde 50-50 şans veriyor" dedi.

    'Terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamalarıyla İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Brunson bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
    Papaz Brunson evinden ayrıldı
    Sabah yazarı Güngör, herkesin gözünün bugünkü papaz davasında olduğunu belirterek, piyasa profesyonellerinin gün boyu 'Brunson toto' oynadığını yazdı.

    Güngör'ün 'Piyasada Brunson totosu' başlıklı yazısı şöyle:

    "Terör örgütleri FETÖ ve PKK casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sonra sağlık gerekçeleri gösterilerek ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor.

    Serbest mi kalacak yoksa tutukluluğu devam mı edecek? Karar öncesinde dün piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimdi. Dolar 5.95 TL'ye kadar geriledi, borsada endeks 95 bini zorladı. Piyasa profesyonelleri gün boyu Brunson toto oynadı.

    Bankacılara soruyorsun. 'Yüzde 75 bırakılır, yüzde 25 tutukluluğu devam eder' diyor. Borsacılara soruyorsun. Yüzde 50-50 şans veriyor.

    'SERBEST KALMAZSA DOLAR 6.20'NİN ÜZERİNE ÇIKAR'

    Elbette, kararı yargı verecek. Peki serbest kalırsa ne olur?

    Dolar - TL
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Brunson iddiaları sonrası dolar düşüşte
    Piyasada Brunson'un serbest kalması durumunda borsanın 104-105 bine çıkacağı, dolar kurunun da 5.70 TL'ye gerileyeceği konuşuyor. 4 Kasım'da ABD'nin İran yaptırım kararlarına kadar da yönün pozitif olacağını belirtiyorlar.

    Ya serbest kalmazsa…

    O zaman doların 6.20 TL'nin üzerine çıkacağı, borsanın da 90-92 bin bandına gerileyeceği söyleniyor.

    Fakat şunun da altını çizmem gerek…

    Piyasanın yönünü belirleyecek tek mesele papaz meselesi değil… Bu popüler kısım… Piyasa bugünkü karardan sonra küresel gelişmeler ve hükümetin atacağı yapısal reformlara odaklanacaktır."

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    Etiketler:
    borsa, dolar, PKK, FETÖ, Andrew Brunson, Türkiye
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