İçişleri Bakanlığı'ndan taksici talimatı: Yolcu almayan ve yüksek ücret isteyenler hakkında işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Bakan Süleyman Soylu imzalı 81 İl valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Gelen bu şikayetler üzerine Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9'ncu maddesinde yer alan "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler" hükmüne istinaden, valiliklere "genel emir" çıkarma talimatı verdi.
Valiliklerce çıkarılacak 'genel emirde', vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin uymaları gereken kurallar şu şekilde sıralanacak:
YOLCU ALMAKTAN KAÇINILMAYACAK
— Kısa ya da çok uzun mesafe ile olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılmayacak. Ödeme konusunda bozuk para vb. sebeplerden dolayı sorun çıkarılmayacak.
— Araçlar bakımsız ve /veya kirli olmayacak. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmeyecek. Seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanmayacak, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcular rahatsız edilmeyecek. Araç içerisinde sigara içilmeyecek. Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulmayacak. Araçta pazarlık usulü yolcu tașınmayacak. Alkollü iken araç kullanılmayacak.
— Bu kurallara uymayan şoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacak ve gerekli idari para cezası uygulanacak.
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