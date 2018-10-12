Türk-İş Başkanı Atalay'dan makam aracı açıklaması: Arkadaşımız çok üzgün

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Atalay, Şeker-İş Başkanı İsa Gök'ün tartışma konusu olan makam aracının ardından açıklama yaptı

Hürriyet'en Hacer Boyacıoğlu'na konuşan Atalay, ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşandığına dikkat çekerek, "Biz işçinin parasının ve haklarının sadece emanetçisiyiz. Bu dönem sorumluluğumuz da hassasiyetimiz de iki katına çıkmak zorunda. Aksini yapanlarla anlaşamayız" dedi.

Makam araçları gibi konularla gündeme gelinmemesi gerektiğini söyleyen Atalay, "Böyle bir kriz döneminde ve şeker fabrikası özelleştirmeleri yeni tamamlanmışken, yapılan hiç şık olmadı" diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Başkanı Gök'ün 'durumun farkında' olduğunu söyleyen Atalay şöyle konuştu: "Arkadaşımız çok üzgün ve siparişin altı ay önce verildiğini söylüyor. Ben durumdan yeni haberdar oldum ve buradan tüm arkadaşlarıma net bir şekilde söylüyorum. Zaruri olmayan hiçbir harcama yapılmayacak. İşçimiz, çalışanımız, işverenimiz bu günlerde işini korumanın, işyerini korumanın derdinde. Böyle bir dönemde harcanacak her bir kuruşu, iki kez düşüneceğiz. Biz işçinin parasının ve haklarının emanetçisiyiz. Aksini yapanla anlaşamayız. Türk-İş çatısı altında olan herkes de bu gündeme göre önceliklerini belirlesin, kimi temsil ettiğini unutmasın."