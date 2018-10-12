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11:54 12 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağan edeceğiz

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "İnşallah çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan: Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık
    "Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler" diyen Erdoğan, Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her gencimizi bir potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum. Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor.

    'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'Nİ PROFESYONEL YAPIYA KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

    — Yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihlerinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz.

    Erdoğan, Zambiya
    © AA /
    Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
    - Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hızla profesyonel bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz.

    — Çocukluğumuzda askerliğini yapmayanlar adam yerine konmazdı. Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir.

    — "(Bedelli askerlik) Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır.

    'YA BİR YOL YAPACAK YA BİR YOL YAPACAK VE AŞACAĞIZ'

    — Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecek, şoklara dayanıklıdır
    - Siyasi ve ekonomik hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri güç olmalı.

    — Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13., milli gelire göre 17. ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

    — Ülkemize verdikleri sözleri çok komik nedenlerle tutmayanlara, asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz.

    — Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız.

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    Etiketler:
    ekonomi, bedelli askerlik, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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