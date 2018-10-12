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13:38 12 Ekim 2018
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    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak

    İran'da düşen Türk jetindeki son konuşmalar ortaya çıktı

    © AA / Morteza Salehi
    Türkiye
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    Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlara ulaşıldı. Kaptan Pilot Beril Gebeş'in son anlarda tehlikenin farkına varıp panik olan yolculara, "Korkmanıza gerek yok, problem yok" diye sakinleştirmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

    DHA, Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlara ulaştı.

    TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti
    DHA
    İran'da düşen Türk jetinde en az 11 kişi hayatını kaybetti
    12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

    Kokpitteki kayıtlarda, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

    Ön raporda kayıtların senkronizasyonu söz konusu. Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü.

    Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet'in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi.

    BÜYÜK BİR HIZLA İRTİFA KAYBETTİ

    Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamış. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmış.

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
    © AA / Morteza Salehi
    İran'da düşen jetin pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hâlâ ulaşılamadı
    İki pilotun sağlık durumlarının uçuşa engel olmadığı ve uçağın bakımlarının da düzgün yapıldığının da raporda belirtildiği öğrenildi.

    İki pilot, hız göstergeleri bilgileri farklı görülüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia gerçekleşiyor.

    Raporda uçağın düşene kadar havada parçalanmanın meydana gelmediğinin de yazıldığı öğrenildi. Pilotlar, İran hava sahasında bulunduklarında Tahran'daki hava trafik kontrolörü ile iletişime geçiyor.

    SANİYE SANİYE YAŞANANLAR

    14:31:47: Kaptan Beril Gebeş: 3.8 seviye 38 bin (feet) tırmanma.

    14:31:49: BG: Vertical speed ile tırmanıyorum.

    14:31:53: Ting diye tek bir uyarı sesi geliyor.Single chime denilen uyarı geliyor.İki pilotun arasındaki göstergelerde 10 Knot'luk fark var.

    14:31:55: BG:Allah Allah, seninki ile benimki süratleri farklı.

    14:32:17: TC-TRB kuyruk tescili ile hava trafik kontrolörüne 38 bin feet'e tırmanış istiyorum.

    14:32:22: BG: Check list'i açar mısın?— (Arıza meydana geldiğinde pilotlar check-list'e gider.Yapılması gerekenler, her bir arıza için check-list'de yazar).

    14:32:24: Kule tırmanışa izin veriyor.

    14:32:43: Sesten anlaşıldığına göre uçakta takat düşüşü var. Motorda bir takat azalması var. Gaz kesmişler.

    14:33:47: Tekli bir uyarı sesi. Uyarı mesajı gelmiş.

    14:33:01: BG: Seviyeyi muhafaza edelim. Check-list'i açalım.

    14:33:05: İkinci pilot Melike Kuvvet check-list'te o başlığı açıyor ve okumaya başlıyor.

    14:33:07: Tekrar bir uyarı mesajı geliyor.

    14:33:05: MK tekrar başlığı okuyor.

    14:33:16: BG:37 bin feet istiyor.

    14:33:31: Seviye uyarısı geliyor.

    14:33:33: Gaz kesmeye benzeyen bir ses duyuluyor.

    14:33:38: Süratle ilgili çeşitli kaygıları var onun hakkında iki pilot konuşuyor.

    14:33:39: BG: İkimizin sürati aynı değil.

    14:33:47: MK Check-list'deki tanımlamaları okuyor.

    14:33:53: Uçağın aşırı sürat aşımında verdiği sesli ikaz duyuluyor.

    14:34:02: MK: Benim süratim düşüyor.

    14:34:10: Pilotlar kontrolörden seviye 3.7 yani 37 bin feet'e alçalma talep eder.

    14:34:23: MK: Kaptanım burnu ezin. Siz ezmiyorsunuz burnu Stall olduğunda uçağın burnunu aşağı vermek gerektiği için Melike Kuvvet, Beril Gebeş'i uyarıyor).

    14:34:23: Süratle ilgili problem olduğundan kokpit ekibi hem fikir oluyor.

    14:34:32: Arıza ile ilgili uçağın kitapçığına bakıyorlar.

    14:34:36: Melike Kuvvet check-list maddelerini uygulamaya başlıyor.

    14:34:37: Sürat aşımı ikaz sesi geliyor 20 saniye boyunca geliyor(sürat aşımı uçaklar için çok tehlikelidir.Yapısal hasara sebep olabilir. Üreticinin izin verdiği maksimum süratin üzerine geçilirse parça kopması olabilir).

    14:34:37: Pilotlar hava trafik kontrolöründen arıza nedeniyle 3.7.0'a alçalma talep ediyor.

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    Etiketler:
    Başaran Holding, Beril Gebeş, Mina Başaran, Melike Kuvvet, Türkiye, İran
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