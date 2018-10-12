İran'da düşen Türk jetindeki son konuşmalar ortaya çıktı

DHA, Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlara ulaştı.
Kokpitteki kayıtlarda, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar ortaya çıktı.
Ön raporda kayıtların senkronizasyonu söz konusu. Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü.
Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet'in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi.
BÜYÜK BİR HIZLA İRTİFA KAYBETTİ
Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamış. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmış.
İki pilot, hız göstergeleri bilgileri farklı görülüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia gerçekleşiyor.
Raporda uçağın düşene kadar havada parçalanmanın meydana gelmediğinin de yazıldığı öğrenildi. Pilotlar, İran hava sahasında bulunduklarında Tahran'daki hava trafik kontrolörü ile iletişime geçiyor.
SANİYE SANİYE YAŞANANLAR
14:31:47: Kaptan Beril Gebeş: 3.8 seviye 38 bin (feet) tırmanma.
14:31:49: BG: Vertical speed ile tırmanıyorum.
14:31:53: Ting diye tek bir uyarı sesi geliyor.Single chime denilen uyarı geliyor.İki pilotun arasındaki göstergelerde 10 Knot'luk fark var.
14:31:55: BG:Allah Allah, seninki ile benimki süratleri farklı.
14:32:17: TC-TRB kuyruk tescili ile hava trafik kontrolörüne 38 bin feet'e tırmanış istiyorum.
14:32:22: BG: Check list'i açar mısın?— (Arıza meydana geldiğinde pilotlar check-list'e gider.Yapılması gerekenler, her bir arıza için check-list'de yazar).
14:32:24: Kule tırmanışa izin veriyor.
14:32:43: Sesten anlaşıldığına göre uçakta takat düşüşü var. Motorda bir takat azalması var. Gaz kesmişler.
14:33:47: Tekli bir uyarı sesi. Uyarı mesajı gelmiş.
14:33:01: BG: Seviyeyi muhafaza edelim. Check-list'i açalım.
14:33:05: İkinci pilot Melike Kuvvet check-list'te o başlığı açıyor ve okumaya başlıyor.
14:33:07: Tekrar bir uyarı mesajı geliyor.
14:33:05: MK tekrar başlığı okuyor.
14:33:16: BG:37 bin feet istiyor.
14:33:31: Seviye uyarısı geliyor.
14:33:33: Gaz kesmeye benzeyen bir ses duyuluyor.
14:33:38: Süratle ilgili çeşitli kaygıları var onun hakkında iki pilot konuşuyor.
14:33:39: BG: İkimizin sürati aynı değil.
14:33:47: MK Check-list'deki tanımlamaları okuyor.
14:33:53: Uçağın aşırı sürat aşımında verdiği sesli ikaz duyuluyor.
14:34:02: MK: Benim süratim düşüyor.
14:34:10: Pilotlar kontrolörden seviye 3.7 yani 37 bin feet'e alçalma talep eder.
14:34:23: MK: Kaptanım burnu ezin. Siz ezmiyorsunuz burnu Stall olduğunda uçağın burnunu aşağı vermek gerektiği için Melike Kuvvet, Beril Gebeş'i uyarıyor).
14:34:23: Süratle ilgili problem olduğundan kokpit ekibi hem fikir oluyor.
14:34:32: Arıza ile ilgili uçağın kitapçığına bakıyorlar.
14:34:36: Melike Kuvvet check-list maddelerini uygulamaya başlıyor.
14:34:37: Sürat aşımı ikaz sesi geliyor 20 saniye boyunca geliyor(sürat aşımı uçaklar için çok tehlikelidir.Yapısal hasara sebep olabilir. Üreticinin izin verdiği maksimum süratin üzerine geçilirse parça kopması olabilir).
14:34:37: Pilotlar hava trafik kontrolöründen arıza nedeniyle 3.7.0'a alçalma talep ediyor.
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