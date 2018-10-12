Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez, metro deyince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi eksik bulabilirler ama metro deyince akla CHP gelir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'yle ilgili açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin huzur istediğini belirterek, "Ama 16 yıldır Önümüzde ciddi bir süreç var, hepimiz bunu dikkatle değerlendirerek sandığa gitmek zorundayız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi yanlış, bazılarını eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar CHP'li belediyeler" diye ekledi.
Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
— İstanbul hepimizin göz nuru gözbebeği gibi korumamız gereken bir kent. Haliç'i ile denizi ile İstanbul. Ne yapıldı İstanbul'a? Sonunda itiraf edildi 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Hiçbir CHP'li belediyenin olduğu yerde o beldeye asla ve asla ihanet edilmemiştir.
- Biz insandan yana insan için belediyecilik yapıyoruz. İnsanın yoksulluğun teşhir etmiyoruz. İnsanı insan olarak görmek bizim zaten temel görevimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir CHP'li belediyelerin olduğu yerde.
— Belediye başkanlarımızın olağanüstü baskı altında olduğunu da biliyoruz. Kendi belediyelerine bir şey demiyor ama bizim belediyelerden acaba açık bulabilir miyim diye müfettiş üstüne müfettiş gönderiyor. Göndermezseniz namertsiniz.
'BALIKESİR, DENİZLİ, UŞAK, MERSİN, ADANA, ANTALYA, BURSA, ANKARA VE İSTANBUL'U ALACAĞIZ'
— Önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Önemli hedefler koyduk. Şu anda Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Hatay büyükşehir belediyelerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Denizli, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul'u alacağız.
- 'Yerel yönetimlerde ittifak yapacak mısınız?' diye soruyorlar. Sandıkta ittifak yapacağız halktan yana olan halkına hesap veren bütün belde halkına diyeceğiz ki gelin bizim belediye başkanımıza oy verin diyeceğiz. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. Hatay'da bugün huzur vardır. Bizden sizden ayrımcılığı yapılmıyor. İnanç kimlik üzerinden ayırmıyoruz. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Sadece yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz onun dışında yapmıyoruz.
— Biz önce yıllar yılı AK Parti'ye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız.
— Enflasyonla mücadelede yeni yöntem belirlediler vatandaşa kim zam yaptı zabıta memurunu göndereceğiz fiyatları denetleteceğiz. Dünyada böyle bir örnek yok. Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür? Allah akıl fikir versin.
- Belli makamda oturan insanların konuştukları her şeye dikkat etmeleri lazım. Yalan söylememeleri lazım. Yalan söylüyorlarsa o kişi o makamda oturmamalıdır. Belli makamlarda oturan kişilerin yalan söyleme hakları da yoktur. Kalktı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat 'Burada İnönü'yü görüyorsunuz elinde bayrak da var. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil Amerikan bayrağı.' Sonra gerçek ortaya çıktı. Türk ve Amerikan bayraklarının birlikte kaldırıldığı program. Soruyorlar Macaristan'dan gelirken 180 derece çark ederek 'Ben tek bayrak demedim ki zaten' diyor. Allah akıl fikir versin. İki tane çubuk orada görülüyor bunu söylemiş. Birinci yalan 'Elinde Türk bayrağı yok' diyor. Nasıl yalan söylüyorsun sen? Makamına saygı duy. O koltukta oturan birisi şimdi bize bir şey söyleyemiyor.
— İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı o ayıbı asla Türkiye'ye getirmedi hibe uçağa binmedi yedi düvele diz çöktürdü. Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye yalan söyleme özgürlüğü tanımaz. Yalancıdan da Cumhurbaşkanı olmaz bir siyasi partinin genel başkanı da olmaz insan olmaz.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)