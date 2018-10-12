Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez, metro deyince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi eksik bulabilirler ama metro deyince akla CHP gelir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'yle ilgili açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin huzur istediğini belirterek, "Ama 16 yıldır Önümüzde ciddi bir süreç var, hepimiz bunu dikkatle değerlendirerek sandığa gitmek zorundayız" diye konuştu.

© Sputnik / Sertaç Kayar CHP'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: İYİ Parti ve HDP ile görüşülecek

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi yanlış, bazılarını eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar CHP'li belediyeler" diye ekledi.

Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— İstanbul hepimizin göz nuru gözbebeği gibi korumamız gereken bir kent. Haliç'i ile denizi ile İstanbul. Ne yapıldı İstanbul'a? Sonunda itiraf edildi 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Hiçbir CHP'li belediyenin olduğu yerde o beldeye asla ve asla ihanet edilmemiştir.

'MÜFETTİŞ GÖNDERMEZSENİZ NAMERTSİNİZ'

- Biz insandan yana insan için belediyecilik yapıyoruz. İnsanın yoksulluğun teşhir etmiyoruz. İnsanı insan olarak görmek bizim zaten temel görevimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir CHP'li belediyelerin olduğu yerde.

— Belediye başkanlarımızın olağanüstü baskı altında olduğunu da biliyoruz. Kendi belediyelerine bir şey demiyor ama bizim belediyelerden acaba açık bulabilir miyim diye müfettiş üstüne müfettiş gönderiyor. Göndermezseniz namertsiniz.

'BALIKESİR, DENİZLİ, UŞAK, MERSİN, ADANA, ANTALYA, BURSA, ANKARA VE İSTANBUL'U ALACAĞIZ'

— Önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Önemli hedefler koyduk. Şu anda Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Hatay büyükşehir belediyelerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Denizli, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul'u alacağız.

© AA / Özge Elif Kızıl Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına, 2018 yerel seçimleri için talimat

- 'Yerel yönetimlerde ittifak yapacak mısınız?' diye soruyorlar. Sandıkta ittifak yapacağız halktan yana olan halkına hesap veren bütün belde halkına diyeceğiz ki gelin bizim belediye başkanımıza oy verin diyeceğiz. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. Hatay'da bugün huzur vardır. Bizden sizden ayrımcılığı yapılmıyor. İnanç kimlik üzerinden ayırmıyoruz. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Sadece yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz onun dışında yapmıyoruz.

— Biz önce yıllar yılı AK Parti'ye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız.

— Enflasyonla mücadelede yeni yöntem belirlediler vatandaşa kim zam yaptı zabıta memurunu göndereceğiz fiyatları denetleteceğiz. Dünyada böyle bir örnek yok. Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür? Allah akıl fikir versin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İNÖNÜ TEPKİSİ

- Belli makamda oturan insanların konuştukları her şeye dikkat etmeleri lazım. Yalan söylememeleri lazım. Yalan söylüyorlarsa o kişi o makamda oturmamalıdır. Belli makamlarda oturan kişilerin yalan söyleme hakları da yoktur. Kalktı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat 'Burada İnönü'yü görüyorsunuz elinde bayrak da var. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil Amerikan bayrağı.' Sonra gerçek ortaya çıktı. Türk ve Amerikan bayraklarının birlikte kaldırıldığı program. Soruyorlar Macaristan'dan gelirken 180 derece çark ederek 'Ben tek bayrak demedim ki zaten' diyor. Allah akıl fikir versin. İki tane çubuk orada görülüyor bunu söylemiş. Birinci yalan 'Elinde Türk bayrağı yok' diyor. Nasıl yalan söylüyorsun sen? Makamına saygı duy. O koltukta oturan birisi şimdi bize bir şey söyleyemiyor.

— İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı o ayıbı asla Türkiye'ye getirmedi hibe uçağa binmedi yedi düvele diz çöktürdü. Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye yalan söyleme özgürlüğü tanımaz. Yalancıdan da Cumhurbaşkanı olmaz bir siyasi partinin genel başkanı da olmaz insan olmaz.