Nagehan Alçı'dan Arda Turan yorumu: Geldiği nokta hakikaten zirveden dibe, yazık

Habertürk yazarı Alçı, futboldan hiç anlamadığını ancak bundan birkaç sene önce Barcelona'ya gittiğinde karşılaştığı Arda Turan'ın 'zirveden dibe' düştüğünü yazdı.

"Okurken çok utandığım, ayrıntıları öğrendikçe hayretler içinde kaldığım Arda Turan'ın bar kavgası meselesinde tam da yazılarımda bahsettiğim erkek tahakkümcü ve cinsiyetçi zihniyetin en kristalize, en yontulmamış hali var" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan olayı aslında biz Türkiye kadınlarına çok şey öğretiyor: Kadın meselesini her türlü siyasetin üzerinde görmeliyiz ve ister Atatürkçülük ister iktidarcılık maskesine saklansın, her türlü cinsiyetçi ideolojiye karşı çıkmalıyız. Biz kadınları yine biz kadınlar kurtaracağız…

Ben futboldan hiç anlamam ancak bundan birkaç sene önce Barcelona'ya gittiğimde karşılaştığım Arda Turan sevgisini düşününce geldiği nokta hakikaten zirveden dibe. Yazık!

'YOZLAŞMA, ERKEKLİĞİ KUTSAMA MANTIĞI VAR'

© AP Photo / Manu Fernandez Arda'nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı

Bu tartışmada yozlaşma, kendine her şeyi mübah görme, evli bir kadına sarkıntılık etme gibi rahatsız edici unsurların yanı sıra beni bunlardan da çok irkilten 'erkekliği kutsama' mantığı da var. Hayattaki en yüksek mertebe bu erkek kafasına göre 'adam olma' mertebesi. Arda Turan kendine 'adam' sıfatını layık görerek savunmaya çalışıyor, Arda'nın yanlış yaptığını söyleyenler ise onu 'adam olmadığı' gerekçesiyle suçluyor.

Bu ülkedeki yaygın cinsiyetçi ve erkek-egemen zihniyeti bundan daha iyi anlatan bir kavga olamaz diye düşünüyorum. Hamile karısını evde bırakıp gece kulübüne gitmemek adamlıkmış ve Arda adamlığı ihlal etmiş! Kulüpte çirkin bir üslupla kadınlara sarkmamak da adamlıkmış. Prensip sahibi olmak, ahlaklı olmak, erdemli olmak kavramları yerine 'Adam Olmak' diye erkekleri kutsayan bir dil kullanılıyor herkes tarafından. Vay halimize sevgili kadın okurlarım…"