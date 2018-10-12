CHP'li Kaftancıoğlu: İstanbul adayımızı bu akşam açıklayacağız

CHP'li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00'da açıklıyoruz.:) Hazır mısın İstanbul?" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00’da açıklıyoruz.:)— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) October 12, 2018
Hazır mısın İstanbul?
Kaftancıoğlu, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.
'SEÇİMİ KAYBEDERSEK GÖREVİ BIRAKIRIM'
Kaftancıoğlu, ''İstanbul'u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul'u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm" dedi.
ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ
CHP'de Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçilen bazı partililerin belediye başkanlığına adaylığını koymasını eleştiren Kaftancıoğlu, "CHP'de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm; Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul'da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)