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17:02 12 Ekim 2018
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    Canan Kaftancıoğlu

    CHP'li Kaftancıoğlu: İstanbul adayımızı bu akşam açıklayacağız

    © AA /
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB adaylarını bu akşam açıklayacaklarını duyurdu. İddialı olduğunu ve İstanbul'u mutlaka kazanacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, "Eğer bu seçimi kaybedersek görevi bırakırım" dedi.

    CHP'li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00'da açıklıyoruz.:) Hazır mısın İstanbul?" ifadelerini kullandı.

    ​Kaftancıoğlu, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.

    'SEÇİMİ KAYBEDERSEK GÖREVİ BIRAKIRIM'

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Osman Orsal
    Kulis: İnce, İstanbul adaylığı için şart koştu
    Best FM'de konuk olduğu programda konuşan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da ön seçim olmayacak. İstanbul'u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur, bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık. Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kaftancıoğlu, ''İstanbul'u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul'u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm" dedi.

    ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

    CHP'de Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçilen bazı partililerin belediye başkanlığına adaylığını koymasını eleştiren Kaftancıoğlu, "CHP'de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm; Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul'da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    CHP, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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