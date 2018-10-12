Brunson evine ulaştı, uçak ayarladığında yola çıkacak

Bugün görülen davada serbest kalan rahip Brunson'la ilgili Reuters, ABD'ye gitmek için şu anda uçakta olduğunu duyurdu. Ancak Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Brunson evine yeni ulaştı" dedi.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi. Avukat, Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi.

'UÇAK AYARLANDIĞINDA GİDECEK'

Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.



'BRUNSON EVİNE YENİ ULAŞTI'

Reuters'ın Brunson'un uçağa bindiği haberine rağmen

avukatı, "Brunson artık evinde. Trafik olduğu için biraz geç kaldı. Benim ABD'ye gideceğine dair askeri bir uçağa bineceğine dair bir plandan haberim yok" dedi.